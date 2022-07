Proteger la reactivación

Aun en medio de crecientes nubarrones globales y locales, la economía colombiana sigue transitando una senda de recuperación. Así lo confirman los más recientes resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane: en mayo pasado, la actividad económica nacional experimentó un crecimiento del 16,5 por ciento en comparación con el del mismo período del 2021, cuando el país sufría los choques del paro.

Esta dinámica fue jalonada primordialmente por el impulso de las actividades terciarias: comercio, servicios, actividades inmobiliarias, financieras, educación y salud, entre otras. En comparación con los niveles prepandemia de febrero de 2020, la economía colombiana no solo ha repuntado, sino que se ubica unos 8,3 puntos porcentuales por encima.



No obstante, en términos del nivel de ocupados a nivel nacional, la brecha laboral con respecto al crecimiento reporta asimismo alrededor de ocho puntos. El reto de la reactivación en la generación de nuevos puestos de trabajo para mujeres y jóvenes continúa, ya que, si bien ya se recuperó la totalidad del empleo destruido por la pandemia, los índices de desempleo de dos dígitos previos al covid-19 no eran el mejor de los escenarios.

A pesar del deterioro notable de las condiciones internacionales, y de riesgos grandes como la inflación y la incertidumbre propia de las elecciones, la economía nacional muestra en lo corrido de este 2022 un crecimiento de 10,6 por ciento. Esta dinámica, analizada desde el contexto de la región latinoamericana, ratifica la resiliencia de la reactivación económica colombiana en la mitad de un complejo entorno marcado por la guerra rusa en Ucrania, la disparada de los precios, los altos costos de las materias primas y la subida global de las tasas de interés.



Si bien el ISE de mayo pasado es el más alto registrado en este año, la medición intermensual –que cayó un 0,8 por ciento– refleja una moderación en el ritmo de la recuperación económica. Esta gradualización de la reactivación continuaría durante el segundo semestre de 2022, aunque las perspectivas para la economía nacional al cierre de este año, de expertos y analistas nacionales e internacionales, se mantienen en un rango entre 5,1 por ciento y 7,2 por ciento del PIB.



En otras palabras, la dinámica económica del país continúa marcando un camino de reactivación en el segundo trimestre, con posibilidades de experimentar una desaceleración en la segunda mitad del año. Con la disparada de los precios al consumidor, el alto precio del dólar, el desafío de la reducción de la pobreza y la expectativa sobre la reforma tributaria y otras decisiones claves del gobierno entrante, la recuperación de la economía se sostiene, aunque ya se perfila el impacto de las altas tasas de interés.



Con no pocos desafíos y tareas pendientes, la administración que arranca el próximo 7 de agosto recibe la actividad productiva nacional en una senda positiva de crecimiento y con una mejor respuesta al enrarecido ambiente externo que sus pares de la región. La nueva Casa de Nariño y el equipo económico tienen, por ende, la misión de proteger y sostener esta recuperación.

EDITORIAL