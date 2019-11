Proteger a los ex-Farc

La noticia de que el número de excombatientes de las Farc asesinados este año ya superó la cifra de 2018 es nefasta y debe llevar a acciones efectivas para que no muera ni uno más.

Ya son 65 las víctimas desde enero, y en total, desde la firma de los acuerdos, han caído 160 antiguos integrantes de esta guerrilla, una realidad muy preocupante. Y, aunque la justicia ha esclarecido un porcentaje considerable de estos crímenes –el 46,28 por ciento– y se han logrado 17 sentencias condenatorias, permanece la sensación de que quienes dejaron las armas se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, cuando no debería ser así.



Es verdad, también, que el Gobierno no se ha quedado quieto ante el fenómeno. Recientemente anunció 23 medidas para hacerle frente, pero la realidad demuestra que este avance está lejos de ser suficiente. Urgen nuevos enfoques, sobre todo –como varias veces se ha dicho– darles a los modelos de protección colectiva o comunitaria la misma importancia que tienen los de carácter individual.



Una vez más queda claro: es fundamental una presencia integral del Estado en los territorios donde se han instalado los antiguos combatientes para crear condiciones estructurales de seguridad. Además, hay que revisar con qué grado de efectividad se les está dando respuesta a las recomendaciones, fruto de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.



Y es que donde mayor es el riesgo es donde hay disputas por el control de rentas ilegales, confrontaciones en las que tienen parte activa las disidencias de la antigua guerrilla. Estos grupos, junto con el Eln, son los principales responsables de los asesinatos, según lo que han podido establecer las autoridades a partir de los casos ya esclarecidos. No se debe, de ninguna manera, enviar el mensaje de que quienes confiaron en la institucionalidad se equivocaron. Al contrario, y como ya viene ocurriendo en otros campos, el Estado tiene que dar señales contundentes de que no los dejará solos.