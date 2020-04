Protección urgente

El país lamenta la muerte de dos médicos, primeras víctimas en las filas del valeroso ejército vestido de blanco. Ellos son profesionales dedicados a salvar vidas y no puede haber ninguna grieta en términos de dotación personal, atención en caso de ser afectado por covid-19 y de las prestaciones económicas derivadas de esta contingencia.

Desde 1993 –en el marco de la Ley 100– existe un sistema general de riesgos profesionales (SGRP) que, a través de un aseguramiento delegado en las administradoras de riesgos laborales (ARL), garantiza la cobertura integral de los trabajadores en caso de enfermedad profesional y accidentes de trabajo. Bajo la premisa incuestionable de que el covid-19 para todos los trabajadores de este sector es un grave riesgo profesional, no se entiende que eso sea objeto de discusión. Aquí no existe un coronavirus que ataque en los hospitales a los trabajadores de la salud y otro que los afecte en la calle o en sus hogares. De ahí que es inadmisible que se les exija la trazabilidad exacta del contagio a quienes han resultado afectados por esta causa para reconocerles sus derechos asistenciales y económicos.



Resulta vergonzoso que muchos médicos, enfermeras, terapeutas, odontólogos, entre otros, tengan que proveerse por su propia cuenta de los elementos de protección personal con la excusa de que esto es lo mandado, al no pertenecer a las plantas de personal de las entidades con las que trabajan. En otras palabras, quienes tienen contratos por prestación de servicios –con las excepciones de rigor– quedan abandonados a su suerte.



El asunto toma dimensiones graves, en razón a que la deslaboralización en este sector es el común denominador (cerca de 70 %), tanto que hoy quienes no asistan al trabajo no reciben remuneración y ya se evidencian dramas en familias de quienes por ser casos positivos han tenido que aislarse de manera obligatoria.



No hay lugar para titubeos y más que los merecidos aplausos, los trabajadores de la salud requieren todo el cuidado que el país les pueda proveer, en razón a que estamos en sus manos y son ellos los que valientemente y con riesgo, que incluso permea a los suyos, le ponen el pecho a esta amenaza mundial. Las ARL deben, sin ninguna excusa, ponerle la cara a esta situación. Ya tendrán tiempo para los ajustes, en sus minuciosas cuentas y en sus balances, porque sabido es (aquí también caben las excepciones) de sus evasivas y su endeble cumplimiento a la hora de cubrir siniestros.

No sobra insistir en que se requiere un modelo basado en la estrategia de atención primaria (AP) que permita la intervención por niveles, acorde con la gravedad de las personas e impida que la alta complejidad con los especialistas más calificados y escasos se vean desbordados y potencialmente afectados. Este recurso hay que guardarlo, como el tesoro que es.



Por último, lamentar el fallecimiento de estos médicos y solidarizarnos con sus familias. El mejor homenaje es que ojalá el aporte de víctimas en este sector no sea por fragilidades en su protección y el amparo a los que tienen derecho.



EDITORIAL

