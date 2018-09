Propuesta de vida o muerte

Hay iniciativas que por sentido lógico y de conveniencia nacional y social, de entrada, son bien recibidas. Es el caso de la propuesta de los alcaldes de las principales ciudades del país, reunidos en Asocapitales, que busca que el porte de armas blancas se tipifique como delito.



Las razones son contundentes: de 11.373 asesinatos cometidos el año pasado, en 2.175 se usaron este tipo de armas. Y hay cifras que tienen que preocupar, precisamente en las grandes ciudades: en Bogotá, por ejemplo, en el 45 por ciento de los homicidios los delincuentes han usado estos elementos.

Suena escalofriante saber que en la capital del país, el año pasado resultaron heridas con arma blanca, en diferentes circunstancias, llámense riñas o atracos, 6.887 personas. Y tan solo en un mes de operativos, la policía incautó 50.000 de estos elementos. Hasta julio, solo en TransMilenio se incautaron más de 10.000, que, viendo las espantosas cifras de muertos y heridos, lo más seguro es que quienes las portaban no las utilizaban como herramientas de trabajo honesto. Con este tipo de armas, el año pasado murieron en Cali 215 personas y en Medellín, apenas en lo corrido del año, van 90 muertes.



Ejercer el control efectivo sobre su porte no es fácil, aunque sí lo es saber quién es quién, o revisar la reincidencia, y que nadie necesita llevar afilados cuchillos, navajas o machetes, que si se requieren deben estar en los sitios de trabajo.



Aquí están de por medio la integridad física de las personas y la seguridad ciudadana, pues con impresionantes armas de estas se cometen innumerables atracos. Los delincuentes saben que su porte es apenas una infracción del Código de Policía, sancionado con multa de 200.000 pesos.



Todo quedaría en manos de los jueces, y tal vez se alegue el hacinamiento carcelario, pero no pueden seguir orondos los hampones, cuchillo en mano, intimidando y matando a la gente. Así que la propuesta de los alcaldes es de vida o muerte, y tiene que ser analizada y estudiada sin dilaciones.



