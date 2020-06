Profunda fractura

Lo visto esta semana en Estados Unidos parecía extraído de una de tantas películas de Hollywood que dibujan el apocalipsis. Una pandemia que mata miles de personas, fuertes disturbios en las calles y un presidente, Donald Trump, que apaga las luces de la Casa Blanca y acude a un refugio subterráneo para luego anunciar que desplegaría tropas del Ejército, como medida para hacerles frente a manifestaciones marcadas ya por una fuerte y muy criticada represión policial.

Protestas motivadas por la brutal manera como un policía de Minneapolis, estado de Minnesota, asfixió con la rodilla a George Floyd, afroamericano que, al parecer, había intentado hacer un pago con un billete falso. Las postales posteriores de Trump exhibiendo desafiante una biblia frente a una iglesia episcopal y luego, en compañía de su esposa, Melania, con una imagen de san Juan Pablo II de fondo –ambas fuertemente criticadas por las respectivas jerarquías eclesiásticas– fueron el ingrediente que le faltaba a esta narrativa de caos.



Guiones cinematográficos aparte, la confluencia de todos estos hechos ha expuesto al mundo el grado en el que la sociedad estadounidense se encuentra hoy dividida. También ha quedado claro que el racismo está lejos de ser asunto del pasado: varios factores, entre ellos el auge de las identidades forjadas al calor de los ‘trending topics’ y los contenidos, tan venenosos como virales, de las redes han creado las condiciones propicias para que este sea combustible de nuevas y peligrosas militancias. Lejanos se ven los tiempos de la Segunda Guerra Mundial cuando el lema ‘United we stand’ movilizó a esta sociedad para dejar de lado las diferencias y respaldar a su país y a los gobernantes de entonces, en un momento crítico.



Y es que por décadas el mundo le reconoció a la nación del norte la virtud de dejar de lado diferencias para ponerse de acuerdo en torno a unos valores básicos, y sobre ellos levantar el que hoy sigue siendo el Estado más poderoso del planeta.



Ante tal situación, todas las miradas se concentran en Donald Trump. Es verdad que el inquilino de la Oficina Oval escogió gobernar desde el primer día en clave de división. Es cierto, así mismo, que en estos tiempos difíciles ha demostrado carecer del talante de líder que une y señala un norte claro en medio de la feroz tormenta. Basta con ver sus desatinos en la gestión de la pandemia del covid-19.



Pero también hay que poner en claro que la fractura no comenzó con su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017. De tiempo atrás, numerosas voces venían advirtiendo de un acelerado proceso de distanciamiento entre diferentes grupos de la población: sobre todo el existente entre quienes en las últimas décadas habían logrado altos estándares de vida y óptimos niveles de educación, para así insertarse con éxito en las dinámicas de producción globalizadas, y entre aquellos que por diferentes razones quedaron relegados.

Una anomia social que se expresó en el acelerado deterioro de rituales, instituciones –la prensa independiente, por ejemplo– y espacios que eran, además de punto de encuentro entre sectores diversos, pilares que sostenían una democracia que por décadas fue ejemplo para el mundo. A la hora de encontrarse para buscar nuevos rumbos que garanticen mayor bienestar para todos, hoy priman los señalamientos de lado y lado, la nula disposición a admitir errores y una gran constante: la imposibilidad de encontrar un lenguaje común. Tal nivel de polarización está afectando gravemente no solo el tejido social, sino la misma legitimidad de las instituciones –incluido el sistema electoral, en un año de comicios presidenciales–, al tiempo que ha mostrado que pilares de esta nación que tienen que ver con los derechos humanos y se creían firmemente asentados –el rechazo a la discriminación por color de piel– no lo estaban tanto. Una voluntad ciega y tribal de imponer el orden social deseado arrasando con otras visiones es la nueva normalidad de la política.



Frente a este estado de cosas, las encuestas por lo pronto castigan a Trump y favorecen a su rival, el demócrata Joe Biden. Un clima de opinión que con seguridad cambiará tras conocerse el viernes que la cifra de desempleo de mayo cayó al 13,3 por ciento después de estar en 14,7 por ciento en abril y que la economía, aun en medio de la pandemia, creó 2,5 millones de nuevos empleos. El mercado bursátil respondió con claras señales de mejoría.



Mientras una China sin rupturas internas emerge cada vez con más fuerza como potencia con proyección global, Estados Unidos se enfrenta a un horizonte confuso e incierto, como nunca antes en su historia. No hay duda de que la actual tormenta dejará ganadores y perdedores. Pero, principalmente, debería dejar un liderazgo que conduzca a algo parecido a un nuevo contrato social en el que los ganadores no aplasten a los perdedores, sino los abracen y les abra un espacio.



