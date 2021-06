Profeta en tierra ajena

Aquello de que nadie es profeta en su tierra se ajusta bastante bien a lo vivido por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su reciente y largo periplo por Europa. El primer viaje al extranjero desde su posesión el pasado 20 de enero.

Como han coincidido diversos observadores, si el balance del recorrido del inquilino de la Oficina Oval tuviera que sintetizarse en una sola frase, la de “Estados Unidos ha vuelto” sería la más indicada. Tanto en la cumbre del G7 en Cornualles (Reino Unido) como en la de la Otán, días después en Bruselas y en las diferentes reuniones posteriores, incluido el muy esperado encuentro con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, ese mensaje fue el gran articulador del desempeño de Biden.



El anunciado regreso de Estados Unidos trae implícito el mensaje de que alguna vez se fue, lo que, en efecto, ocurrió durante los cuatro años de gobierno de su antecesor republicano. Como es bien sabido, Trump fue desde el primer momento alérgico y renuente a la cooperación entre Estados para enfrentar desafíos comunes y, antes que aliados, solo reconoció socios estratégicos en relaciones en las que siempre tenía que ser su país el mayor beneficiado. La imagen proyectada por su sucesor en estos ocho días se ubica en las antípodas del tipo de diplomacia del magnate, para alivio de sus históricos aliados de Occidente, quienes en este tiempo vieron cómo el principal estandarte de la democracia y el respeto a las libertades individuales y al Estado de derecho como prerrequisito para la prosperidad y el bienestar los dejaba solos y por momentos a merced de China y Rusia, países con indicadores democráticos muy cuestionados.



Y si Estados Unidos volvió, no fue solo para ocupar de nuevo su lugar como faro de Occidente y sus valores y que todo vuelva a ser como antes. Regresa, según lo dejó claro Biden, en una coyuntura que, todo apunta, es un parteaguas de la historia en el que el mencionado auge de China y de la misma Rusia hace que estos países, sobre todo la potencia oriental, no solo amenacen con tomar la batuta de la economía mundial sino, por esa vía, convertir en paradigma global su modelo de sociedad, uno en el que no tiene cabida todo aquello por lo que tanto han luchado las sociedades de esta parte del planeta en términos de igualdad, libertad y respeto a derechos fundamentales. La crisis climática, la pandemia, la desigualdad son desafíos que se suman a lo anterior y obligan –pues no hay más alternativa– a una respuesta que sea resultado de un consenso de intereses de Estados y no a ciegos arrebatos caprichosos de un solo líder, como venía siendo el caso con Trump.



En lo concreto, además del mensaje enviado, Biden logró restablecer lazos comerciales con el Viejo Continente, un compromiso de los países del G7 para donar mil millones de vacunas a los países más pobres y un novedoso acuerdo entre estas mismas naciones de un 15 por ciento como tasa mínima de impuestos a las empresas.

Mención aparte merece el tema Rusia. En un encuentro que exigió a fondo las aptitudes para la diplomacia de ambos presidentes, y que tuvo lugar en Ginebra, a la usanza de las cumbres de la Guerra Fría, Biden y Putin acordaron el retorno de los embajadores a las respectivas sedes diplomáticas de Washington y Moscú y avanzaron, en un tenso andar, hacia lo que los expertos llamaron la recuperación de la estabilidad en una relación en la que, según todo indica, por mucho tiempo más seguirá reinando la desconfianza.



Con todo, la senda promisoria que queda trazada no está exenta de amenazas. Debe moderarse el optimismo que surge al ver que en el planeta vuelven a soplar vientos de cooperación y solidaridad, y que estos pasan por los países más ricos y poderosos.



Y la razón de este polo a tierra tiene que ver justamente con el adagio bíblico citado: la lamentable polarización de la sociedad norteamericana y la posibilidad real de que dentro de cuatro años a Biden lo suceda alguien con una visión de las relaciones internacionales alineada con la de Trump es un fantasma que, dicho así, hizo parte también de la delegación estadounidense en el periplo. La popularidad del mandatario no solo entre los presidentes del G7 y la Otán, sino entre los ciudadanos de sus naciones no es la misma que hoy registra en su país, donde millones creen aún que llegó a la Oficina Oval como resultado de un fraude. Es un sentimiento de rechazo que alimenta las bases de un Partido Republicano en el que Trump sigue siendo referente y que no da señales de tener intención de dejar de ser un palo en la rueda. Sin duda, muchos le apuestan a que los frutos de que este nuevo clima en Occidente se traduzca en mejoras para la calidad de vida de los estadounidenses y de todos los habitantes del planeta. El anhelo es, en suma, que por la vía de los hechos más que por la de las palabras la democracia en el país del norte y en todas las latitudes supere este duro trance y salga fortalecida.



