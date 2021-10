Problema mayor

Que las niñas se conviertan en madres –en cualquier circunstancia– configura suficientes razones de preocupación en una sociedad. Y cuando esto deja de ser la excepción y crece al punto de impactar en las estadísticas vitales, pasa a ser un motivo de alarma general. Justo en esa condición debería estar el país al conocer que –según el Dane– en el segundo trimestre de este año los partos de niñas menores de 14 años se incrementaron un 22 % con respecto a los del mismo periodo de 2020, y al comparar los semestres, este crecimiento fue del 9,6 %.

Es llamativo, además, que no obstante los esfuerzos que han mejorado las tendencias de las curvas de embarazos entre los 14 y los 19 años, los nacimientos en este grupo también hayan tenido una variación del 6,3 % en el primer semestre, y ello termina ensombreciendo más este panorama.



Aunque las causas de esta crítica condición hay que buscarlas en la pobreza y la falta de oportunidades en las que están sumergidas muchas de estas menores, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (Cepal), el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) y Unicef ya habían advertido que durante la pandemia los confinamientos podrían favorecer los abusos –porque de eso se trata– de niños y adolescentes en sus propios hogares, las acciones preventivas han sido frágiles, a juzgar por las cifras del Dane.



El asunto es de una gravedad mayor, dado que estas gestaciones ocurren cuando los cuerpos y las mentes de las afectadas no están preparados, lo que multiplica el riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, sin dejar de lado que tienen mayores posibilidades de padecer abortos espontáneos, hemorragias, hipertensión y otras afecciones orgánicas que pueden dejar secuelas permanentes. Y a esto se suman los compromisos emocionales derivados de este trauma que terminan marcándolas de por vida.



Por supuesto que los hijos de estas niñas no tienen mejores condiciones y pueden nacer muertos, prematuros, con bajo peso y altas probabilidades de morir en la infancia, con lo que se cierra un precario círculo biológico. Pero más allá del impacto deletéreo sobre la salud integral del binomio madre e hijo, los efectos de los embarazos tempranos también se miden en términos de baja escolaridad, desintegración familiar, abandono, desempleo, menores ingresos y una vulnerabilidad que favorece desenlaces que incrementan la inequidad.



Hay que decir sin ambages que el tema del embarazo en menores es un asunto relevante en términos de desarrollo, porque es una manifestación de la falta de oportunidades, ya que este fenómeno tiene implicaciones que fomentan círculos viciosos de pobreza entre generaciones, exclusión y altos costos sociales. De ahí que, al tenor de estas cifras, urja revisar las políticas con las que se enfrenta este desafío y entender que todos los determinantes que confluyen para mantenerlo vigente exigen un cambio de enfoque que empieza por reconocer a todas las niñas y adolescentes como sujetos de derecho sin distingos de sus condiciones, para abordar sus problemas bajo una concepción de integralidad, no discriminación e igualdad social.



De igual forma se debe valorar el capital humano que conforman estas menores para apoyarlas en la toma de decisiones sobre su vida, incluida su salud sexual y reproductiva, y ofrecerles oportunidades reales que alejen la maternidad como su único destino. Lo anterior exige apartarlas de los entornos violentos, brindarles educación integral y servicios de salud que permitan el acceso a métodos de información veraz y de calidad sobre métodos anticonceptivos modernos, a la par que se les ofrece el apoyo comunitario sobre estrategias serias de protección social.

Este es un asunto de unas implicaciones sociales y humanas de enormes consecuencias frente al que no hay que desfallecer, porque si bien Colombia logró reducir la tasa de embarazos adolescentes en 4,17 puntos entre el 2019 y el 2020, esto no se puede desdibujar con los datos recientes, y menos al saber que la tasa de fecundidad en menores –no obstante los esfuerzos– sigue siendo elevada en comparación con el promedio de los países de la Ocde.



Y en esta tarea resulta importante cualificar una política de Estado que se aparte de los promedios nacionales para poner el foco con metas específicas sobre regiones como Putumayo, Quindío, Chocó y Meta, que, entre otros, reportaron el año pasado las cifras más altas de este tipo de partos el año pasado.



Las alarmas que encienden los números del Dane no pueden ser desatendidas y deberían ser tomadas como una coyuntura para llevar a la práctica –de una vez por todas– los preceptos constitucionales que ponen los derechos de los niños por encima de todos. Sería la mejor prueba para demostrar la capacidad que se tiene como país para proteger su capital más valioso.



