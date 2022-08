Primero los usuarios

Desde la pasada administración, el sistema de salud de Bogotá viene funcionando a través de cuatro subredes: Centro Oriente, Norte, Sur y Sur Occidente. Si bien el esquema funciona y ha demostrado sus bondades, la serie de escándalos que rodea a una de ellas –la Subred de Salud Centro Oriente– se ha convertido en toda una papa caliente para la Administración.

Según se ha denunciado en los últimos meses, los malos manejos administrativos, la vinculación de más de 4.000 personas de forma indiscriminada, la falta de gestión en el cobro de cartera y otras anomalías habrían dado origen a varias suspensiones de su actual gerente, nombrada en el año 2020 para un período de cuatro años.



A raíz de estas sindicaciones, el Confis de Bogotá optó por suspender las adiciones presupuestales requeridas por la subred y que superan los 15.000 millones de pesos. La funcionaria aludida le dijo a este diario que sin esos recursos se ponen en riesgo la atención de los usuarios y la contratación de personal. Y es aquí donde el tema se pone delicado, pues la entidad atiende a los hospitales Santa Clara, San Blas, La Victoria, Centro Oriente, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal, es decir, cubre uno de los territorios más vulnerables de la capital.



En este momento, la gerente se encuentra suspendida y la regional de salud, sin los recursos que requiere. Salir de semejante entuerto demanda de las autoridades competentes una atención prioritaria del asunto, pues lo único que no puede ocurrir es que los señalamientos, tanto de un lado como del otro, afecten en materia grave el bienestar de los usuarios.



Las subredes fueron creadas para descentralizar los servicios de salud de millones de pacientes y prestar una atención más digna y oportuna. Y no parece haber evidencia de que el problema esté allí. Lo que se colige de todo esto es una crisis de índole administrativo y de gestión, con ribetes políticos que no tienen por qué pagar los usuarios.

