Primera mordida fuerte

Por negligencias sistemáticas en la entrega de medicamentos e insumos a pacientes trasplantados y enfermos de cáncer, cuya vida depende de la continuidad en los tratamientos, y además por no suministrar la información legal con la cual está comprometida, la Superintendencia Nacional de Salud le impuso a la controvertida Medimás EPS la multa económica más alta de la historia en términos sancionatorios en el sector.

Fueron, en realidad, dos sanciones conocidas la semana pasada y que sumaron 5.800 millones de pesos. La primera de ellas por 4.968 millones y la segunda por 828 millones. Montos con los cuales se estrenaron los dientes que le entregó la Ley 1949 del 2019 a esta entidad, que, entre otras medidas, triplicó los valores máximos para castigar a los malos actores del sistema.



Y si bien estas sanciones deberán confirmarse una vez la EPS eche mano de los recursos jurídicos a los que tiene derecho, lo cierto es que estos avances ponen al ente de control en un horizonte alineado con la defensa del derecho fundamental a la salud, una condición que se le reclamaba de mucho tiempo atrás y desde varios sectores.



No fue la única ‘mordida’ que dio la Supersalud. En esa misma línea, una semana antes había revocado la habilitación de funcionamiento de Medimás en los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar, donde cerca de 60.000 afiliados tenían que padecer el peor de los servicios.

La entidad parece poner

la mira en focos críticos

La misma suerte corrió –y casi por las mismas causas– Coomeva EPS, otra aseguradora que encabeza los escalafones de quejas en el país. Gracias a la actuación de la Superintendencia, no podrá prestar servicios en Cundinamarca, Meta y Cauca a partir del primero de octubre. Desde esa fecha, y por incumplir las condiciones de habilitación técnico-administrativas, tecnológicas y asistenciales, los cerca 52.000 afiliados que allí tenía pasarán a otras empresas que los protejan de verdad.



Sumado a la liquidación de otras EPS inviables y a la intervención a hospitales que estaban en cuidados intensivos, se podría decir que la Superintendencia Nacional de Salud parece poner la mira en focos críticos que atentan directamente contra el bienestar de todos los colombianos. Y si bien el cinturón en este sector aún tiene que apretarse más para, además del mal servicio, frenar la corrupción que se cuela por muchas grietas, vale la pena darles una voz de aliento a estos esfuerzos.



Lo anterior no impide solicitarle a tanto entrometido que deje trabajar al titular de la vigilancia y el control en este sector, porque él mismo ha tenido que denunciar la indelicada presión de algunos poderosos, empezando por políticos que se atraviesan constantemente para buscar favorecimientos y evitar que los enemigos de la salud sean castigados como merecen.



En un escenario ideal, lo lógico sería que todos los actores del sector actuaran de manera honesta y transparente, con base en sus responsabilidades. Pero, ante la ausencia de estos valores en algunas esquinas que solo pretenden favorecer sus intereses, no está demás celebrar la mano dura.



