Presos en infiernos

Mientras al siempre crítico problema del sobrecupo en las cárceles se le ha podido dar un manejo en tiempos recientes, que por lo menos ha conseguido mantenerlo a raya e incluso disminuirlo, ligado a este viene creciendo el del hacinamiento en las estaciones de policía y en las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

Un informe de la institución policial acaba de ponerle cifras a la grave situación que se vive en las estaciones: el cupo en ellas –sumado todo el país– es de máximo 8.000 personas y, con corte al 15 de febrero, están albergando 21.101 personas. Una sobrepoblación del 144 por ciento.

Esto, en números. En términos de lo que esta carencia de infraestructura adecuada implica para las personas privadas de la libertad, el panorama es aterrador, infernal. Las condiciones en las que permanecen hombres y mujeres en estos lugares son aterradoras, lo que da pie a todo tipo de violaciones de los derechos fundamentales. Permanecer detenido en estas condiciones genera ansiedad, conflictos permanentes y alimenta tendencias suicidas. Así mismo, como tantas veces se ha denunciado, estos lugares terminan siendo nicho para nuevas conductas delictivas y la formación de mafias que regulan de forma brutal la cotidianidad. Hace más dramática la situación el que 1.620 personas ya estén condenadas, motivo por el que deberían estar, sí o sí, bajo el amparo del Inpec.

Esta realidad es sintomática de varios males mayores y ya ha merecido la atención de la Corte Constitucional, que en 2016 ordenó evacuar a los detenidos de estos lugares de reclusión, ante el hacinamiento que entonces se presentaba. Es claro que aquí entran a jugar desde los factores estructurales que favorecen la comisión de delitos hasta el fracaso de la política criminal del país en las últimas décadas, que no ha podido ofrecer –no obstante las exigencias de la Corte Constitucional– respuesta satisfactoria a la altísima demanda de cupos en los centros de reclusión. Y es que, como si se tratara de un colchón de agua, el que ya no sea tan alto el sobrecupo en las cárceles genera este caos en los centros supuestamente transitorios, donde se acumulan personas privadas de la libertad ante la escasa disponibilidad de espacios en los centros de detención permanente. En este estado de cosas, la resocialización es una utopía.

Tan dramática situación obliga a que la respuesta del Estado no consista en los consabidos paños de agua tibia. Solo con una reforma de fondo de la política criminal se puede avizorar una solución real. Es preciso, como ya se ha dicho desde estos renglones, abrirle cada vez más espacio a la justicia restaurativa, con sanciones que no pasen necesariamente por la privación de la libertad para algunos delitos, no todos. Que en las cárceles permanezcan aquellas personas que representan un verdadero peligro para la sociedad. Y aun así, y de manera imperiosa, es evidente que se requiere una inversión para adecuar espacios temporales, para lo cual se necesita que la misma ciudadanía que reclama acciones contra la inseguridad entienda su urgencia y no se oponga a estas obras. En suma, aquí, a la par con afrontar lo importante, es indispensable, inaplazable, ocuparse de lo urgente.

EDITORIAL

