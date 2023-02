Presión inconveniente

Sorpresivas, por decir lo menos, resultaron las declaraciones del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de dejar de financiar obras de gran envergadura para Bogotá. Tamaña declaración, que suena más a chantaje, no se había escuchado en la historia reciente de la relación entre la capital y la Nación. Condicionar recursos a los que tiene derecho la ciudad –como cualquier otro ente territorial– a que la alcaldesa Claudia López respalde los pedidos del Presidente de la República está enviando un pésimo mensaje a la ciudadanía.

Desde hace varias semanas, López viene alertando sobre las prioridades en materia de movilidad. En esencia, ha llamado la atención por el futuro de proyectos que hacen parte del plan de desarrollo de la capital y que contribuirían a aliviar la situación. Allí se incluyen tres cables aéreos –Monserrate, San Cristóbal y Usaquén– y el Regiotram del Norte. Detrás de estas iniciativas hay una urgencia manifiesta por atender a miles de personas en zonas de difícil acceso, al tiempo que se mejora la conectividad entre la ciudad y el campo.

El temor de la mandataria es que todo esto se pueda frustrar si no se cuenta con el respaldo del Gobierno Nacional. Y ahora que el Presidente insiste en modificar el trazado de la primera línea del metro, con un sobrecosto superior a los 12 billones de pesos, pues ese temor ha crecido. De ahí que sus mensajes hayan estado enfocados a advertir que la ciudad tiene otras necesidades más apremiantes que los cambios que se pretenden para el metro.

La respuesta del Gobierno, sin embargo, fue desproporcionada. El ministro Reyes, en declaraciones a EL TIEMPO, no dejó dudas: si no hay respaldo de la alcaldesa a la solicitud del Gobierno de modificar unilateralmente el contrato para que el metro sea subterráneo, no habrá apoyo económico para las obras que demanda la Administración. Y añadió: “Cuando nos vayan a decir que giremos el 70 % para los proyectos de ellos, pues no lo vamos a girar o vamos a priorizar otros municipios u otros proyectos”. Según Reyes, todo se debe a que la alcaldesa no habría respetado los acuerdos pactados con el jefe de Estado en torno a la viabilidad de los estudios para soterrar la obra.

Semejante rifirrafe no le conviene a ninguna de las partes. Pero sobre todo no les conviene a Bogotá ni a sus habitantes. Las obras de la ciudad no pueden depender de las conveniencias políticas de uno u otro, no son un regalo que se entrega a discreción. Tal trato no se lo merece la ciudad que aporta el 25 % del PIB de la Nación, la que más tributa y genera empleo; donde se asientan las industrias más importantes y las personas naturales y jurídicas pagan con puntualidad sus tributos.

Volver a la cordura es lo aconsejable. Las presiones solo enrarecen el ambiente y potencian la desconfianza. Como se ha advertido aquí mismo, los recursos son limitados y hay que establecer prioridades. Ello no significa que no se puedan dar los debates jurídicos necesarios, pero sobre la base de respetar la ley. Amenazar con dejar sin financiación obras claves envía un pésimo mensaje acerca de lo que significa Bogotá para la Nación, que no es poca cosa. O que lo diga el señor Presidente.

