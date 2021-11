Preocupación creciente

Desde hace varios meses, las noticias sobre los más variados ejemplos de criminalidad en los principales centros urbanos monopolizan los titulares. Junto con la reactivación de la economía y el devenir político y electoral, la inseguridad va ganando prioridad dentro de la agenda ciudadana.



De hecho, la más reciente encuesta Invamer ratifica este aumento de la preocupación entre la opinión pública. Mientras que en abril pasado solo el 7 por ciento de los colombianos consideraban la seguridad el "principal problema que tiene Colombia en estos momentos", en octubre este indicador ya alcanzaba el 18 por ciento. En la misma medición, el pesimismo frente al rumbo del desempleo registró un 79, mientras que frente a la inseguridad marcó 94 por ciento.



La Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) del Dane para 2021 dibuja una panorámica que no puede pasar inadvertida para las autoridades nacionales y locales. Si bien la tasa nacional de victimización se redujo de 10 por ciento en 2019 a 7,5 por ciento en 2020, en ciudades como Pasto, Bogotá e Ibagué se reportaron datos mayores: 18,7, 12,2 y 11 por ciento, respectivamente. Al incluir incidentes de seguridad digital, como ‘hackeo’ y fraudes electrónicos, la victimización sube a 8,7 por ciento.



Por el lado de la victimización, la percepción es grave. El total nacional es de 44 por ciento, cinco puntos porcentuales más que la registrada el año pasado. No obstante, la geografía de la zozobra ciudadana por el delito no es homogénea. En la capital de la República, el 77,8 de los encuestados se sienten inseguro. Le siguen Cúcuta, con 73,5 por ciento; Cartagena, con 72,2 por ciento, y Pasto, con 71,6 por ciento. Por ejemplo, en Bucaramanga, en solo un año la percepción de seguridad urbana se deterioró 14,5 puntos porcentuales.

Otro aspecto de la encuesta que merece mayor atención es el de los niveles de denuncia. Según esta medición del Dane, el 72,9 de los colombianos no denuncian los delitos de los que son víctimas. En general, este comportamiento es justificado porque "las autoridades no hacen nada" y porque la víctima "lo consideró innecesario". En efecto, la mitad no lo hizo por esa desconfianza en la efectividad de las instituciones.



Por otro lado, la medición también incluye comportamientos de los hogares y las personas respecto a la inseguridad urbana y la criminalidad. Por ejemplo, a nivel nacional, el 62,1 por ciento de los encuestados justificarían el uso de la violencia "cuando es en defensa propia" y el 51,7 por ciento recurriría a la violencia para "ayudarle a la familia". El bajísimo índice de denuncias, sumado a estas justificaciones ciudadanas de las mayorías, debe alarmar. Este es el material del que están hechas la justicia por mano propia y la desconfianza hacia las autoridades.



En conclusión, la fotografía de esta encuesta de seguridad, junto con estas recientes tomas de pulso del sentir de la opinión, no deja espacio a la duda sobre la creciente preocupación de los ciudadanos por la inseguridad urbana y la criminalidad en las ciudades. Este es un frente en el que el Gobierno Nacional y las administraciones locales no deben bajar la guardia.

