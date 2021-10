Premio real

Está claro que la Tierra es, hoy, una carrera contra el tiempo. No pasa un solo día sin que algún ambientalista serio, respetado, presente un documental o una investigación incontrovertible sobre el cambio climático que –no obstante de las evidencias– ciertos líderes se empeñan en negar. No se va una jornada sin que un grupo de activistas valerosos e informados demuestren que la especie humana está atravesando un momento determinante si quiere conservar su lugar entre la naturaleza. Se están necesitando, en Colombia y en el mundo, líderes ambientales que consigan convencer a descreídos e incautos de que cuanto antes se detenga la debacle, mejor. Y el premio medioambiental Earthshot, fundando por el príncipe William de Inglaterra junto con el naturalista británico David Attenborough, es una manera contundente de decirlo.



Las palabras del príncipe William, pronunciadas en un cortometraje grabado para la ceremonia de premiación, resultaron oportunas e inspiradoras: “Estamos vivos en el momento más trascendental de la historia de la humanidad: las acciones que elijamos o decidamos no realizar en los próximos 10 años determinarán el destino del planeta para los próximos mil”, dijo el heredero de la corona como recogiendo el legado de su padre, el príncipe Carlos, ecologista desde hace varias décadas. “Una década no parece larga, pero la humanidad tiene un historial sobresaliente de ser capaz de resolver lo irresoluble”.



La ceremonia del domingo fue un espectáculo con “alfombra verde” y música y humor para estos tiempos. Cada uno de los ganadores de esta primera vez, la nación de Costa Rica, la ciudad de Milán, la organización india Takachar, la empresa Coral Vita en las Bahamas y el grupo tailandés, alemán e italiano que inventó la AEM Electrolyser, recibió un millón de libras. Y quedaron en el ambiente las conclusiones esperanzadoras no solo de que la realeza está repensándose su liderazgo en un momento crucial, sino de que aún estamos a tiempo de salvar a la Tierra del despeñadero.

EDITORIAL

