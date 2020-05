Premio a Jineth

Si alguien ha sabido darle la vuelta a una desgracia, si alguien ha regresado de un horror dispuesta a narrarlo, y a solidarizarse con las víctimas que también lo han vivido, y a jugarse su carrera entera por visibilizar la violencia sexual y los abusos que suelen permitirse los impunes, esa persona ha sido la valerosa periodista Jineth Bedoya. Bedoya, que empezó su carrera en El Espectador y sobrevivió a un ataque brutal de paramilitares que denuncia sin rodeos, ha estado trabajando en la Casa Editorial EL TIEMPO en los últimos diecinueve años, y desde este diario, sin cederle ni un centímetro al miedo, ha seguido denunciando la barbarie de todos los agentes de la violencia y de la guerra colombiana.

Ella acaba de ser reconocida con el Premio Mundial de Libertad de Prensa de la Unesco, que lleva el nombre del siempre recordado Guillermo Cano. No es la primera vez que obtiene un premio internacional, no; de 2000 a 2017 ha recibido premios tan prestigiosos como el CJFE International Press Freedom Award que entregan los canadienses, el Courage In Journalism Award de la International Women’s Media Foundation, el International Women of Courage Award que otorga el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Anna Polit-kovskaya Award que entrega la organización de derechos humanos Raw in War.



Y, sin embargo, el de la Unesco es particularmente emocionante, pues recuerda que la lucha de Jineth no se ha detenido ni un solo día de las últimas dos décadas, y que ha sido claro, para sus colegas y sus lectores, que ella ha conseguido llevar más y más lejos el empeño del periodismo de escribir del lado de las víctimas y de defender las libertades y los derechos en una democracia. “Recibir el galardón de la Unesco es un impulso, pero también es una gran responsabilidad porque lo que trae el premio es impulsar las voces de otras mujeres periodistas, de otros periodistas”, ha dicho.



Y es eso, ser un ejemplo e impulsar voces, lo que ha estado haciendo todos estos años.



EDITORIAL