Precauciones decembrinas

La noche de las velitas que hoy se celebra en la víspera de la fiesta católica de la Inmaculada Concepción marca el comienzo de las festividades de fin de año en el país.

No obstante el aumento de casos de covid-19 que se ha registrado en los últimos días y que obliga a no descuidar las medidas mínimas de prevención, entre ellas el uso de tapabocas en transporte público y en aglomeraciones, serán las primeras fiestas en un marco de plena normalidad desde 2019, y las primeras que tendrán también el ingrediente de un Mundial de fútbol. Frente a los peligros que aún supone el virus, hay que recordar que quienes no lo han hecho deben completar su esquema de vacunación.

Y como todos los años, con la alegría decembrina llegan también los riesgos propios de una época en la que muchos bajan la guardia. Por eso hay que recordar lo importante que es evitar el uso de pólvora, la cual debe limitarse a los espectáculos pirotécnicos a cargo de profesionales. Ni hablar de los peligros de mezclarla con licor y, peor, de juntar el licor con el volante. De igual forma, hay que reiterar la necesidad de mantener lo más lejos posible de la pólvora a los menores. Preocupa saber que en los primeros días del mes la cifra de quemados ya ronda los treinta, entre ellos varios niños.

Es un eterno riesgo también el del licor adulterado: nunca sobrará recordar que por no revisar si la botella tiene estampilla o por querer ahorrarse unos pesos se incurre en el peligro, entre otros, de perder para siempre la vista.

Por último, no sobra recalcar la necesidad de tomar todas las precauciones para que la prima de fin de año no termine en manos de los delincuentes, tanto en las calles como en el ámbito digital. En especial en este último, donde cada vez hay más amigos de lo ajeno al acecho, listos para engañar personas y amargar una temporada que, con las debidas precauciones, está llamada a ser una necesaria pausa festiva para disfrutar con los seres queridos y recargar baterías.

