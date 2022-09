Prácticas peligrosas

Cuando los fundamentos éticos de los profesionales de la salud, especialmente de los médicos, se agrietan para dejar pasar acciones en contra del bienestar y la vida de las personas, las decisiones judiciales que los condenan merecen ser divulgadas, más allá de las inviolables reservas que sustentan el acto médico.

Ese es el caso en el que la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia contra un cirujano plástico que le causó daños físicos y consecuentemente emocionales a la reconocida presentadora Jessica Cediel, después de haberle inyectado en los glúteos una sustancia prohibida, conocida genéricamente como biopolímeros.



El asunto podría pasar como registro de algo que le ocurrió a un personaje de la farándula, si no fuera porque estas prácticas, claramente dolosas, son más comunes de lo que se conoce a través de los medios de comunicación y por tanto tienen un importante interés general, por cuanto tienen que ver con la salud, la vida misma y la imagen de las personas.

No se trata de un caso, sino de un aspecto de interés general, pues tiene que ver con la salud, la vida misma y la imagen de las personas. FACEBOOK

TWITTER

Para empezar, aunque no hay cifras oficiales, no con poca frecuencia, desde algunas instancias sanitarias se hacen llamados que van desde la pedagogía para alertar sobre estos riesgos hasta francas denuncias de algunas organizaciones científicas que instan a las autoridades para que se prohíban y se sancionen este tipo de prácticas e, incluso, que se regulen para proteger a la sociedad en general.



Aquí hay que decir que muchos procedimientos y cirugías con fines estéticos forman parte de un rentable mercado en el que si bien no se cuestiona el actuar de profesionales idóneos que se desempeñan en instituciones habilitadas y con el uso de sustancias debidamente certificadas, hay que dejar claro que la oferta también está invadida por personajes inescrupulosos, sin ninguna formación, y por otros que exponen títulos falsos, que se amparan en los vacíos que existen en algunos campos del ejercicio profesional en estas áreas.



A lo anterior se suma el uso indiscriminado de sustancias incompatibles con el organismo humano y que pueden desencadenar deformaciones o daños mayores, como el de la citada presentadora, y hasta la misma muerte, como desafortunadamente ya ha ocurrido, pues el anhelo de un cambio físico lleva muchas veces a que no se tengan prevenciones rigurosas y algunas mujeres caen en manos perversas.



Aquí no caben los eufemismos bajo los que se esconden acciones criminales como la de inyectar en el cuerpo derivados del petróleo, aceites, productos vegetales o sustancias de origen sintético, que terminan calificadas con el aparentemente inofensivo nombre de biopolímeros, así sean aplicados por especialistas de primera línea.



Este es, pues, un asunto grave y de vital importancia. Además de vincularse esto, como corresponde, con el Código Penal, el país está en mora de regular esta clase de procedimientos y definir las normas que permitan que la gente pueda acceder con tranquilidad a cualquier tipo de procedimiento o cirugía, en el marco de su autonomía y en un contexto de relación médico-paciente, sostenida por el piso firme de la ética profesional.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com