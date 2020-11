Por TM y sus usuarios

No es coincidencia que la última revolución en materia de transporte público que haya tenido Bogotá, TransMilenio (TM), esté cumpliendo justo por estos días veinte años y lo haga en medio de circunstancias agridulces. Aparte de las consabidas críticas de los usuarios por la calidad del servicio, se han agudizado las relacionadas con la inseguridad dentro del sistema. El reciente asesinato de un pasajero en uno de los buses articulados rebosó la copa. A ello se suman los cuestionamientos por la invasión de sus estaciones a manos de la informalidad y el problema de los colados, que sigue sin superarse.

Se dirá que en estas circunstancias no hay mucho que celebrar. Y si bien es cierto, TransMilenio continúa siendo un símbolo para la ciudad, sus índices de aprobación están por debajo del 25 %. Hace dos décadas, la aceptación ciudadana superaba el 80. Su desgaste, la mala voluntad de los politiqueros que abandonaron sus avances, la falta de estrategias para controlar a ladrones y colados, amén de una crisis financiera que ha golpeado estos sistemas en otras ciudades, hacen que muchos pierdan la fe.



No obstante, vale la pena resaltar que TransMilenio ha sido de lejos el mejor modelo de transporte público implementado en el último medio siglo. Su red de troncales permiten la movilidad a no menos de 2 millones de pasajeros cada día, y su esquema de estaciones y pago con tarjetas electrónicas ha sido copiado, incluso, en países en desarrollo. Tal vez si los gobiernos que abandonaron su expansión hubiesen sido conscientes de la necesidad de seguir el plan maestro que se diseñó para que esa red se hubiera mantenido, otra sería la realidad.



A consecuencia de este y otros factores, TransMilenio empezó a ser objeto de prácticas que han venido minando su prestigio. La inseguridad es una de ellas. No obstante múltiples esfuerzos, uno de los cuestionamientos principales es la poca efectividad para controlar a los atracadores, con todo y que la Alcaldía destina a la Policía unos 12.000 millones de pesos al año para dicha labor.

Ahora bien, más recientemente, la alcaldesa Claudia López y su secretario de Seguridad adoptaron medidas adicionales a fin de bajar las cifras de hurto. Y el resultado ha sido positivo: cayeron un 25 %. Pero el asesinato de Oswaldo Muñoz volvió a disparar la percepción de inseguridad en el sistema. Lo bueno es que ahora Alcaldía, Fiscalía y Policía hacen causa común para desvertebrar bandas que operan en TransMilenio: ya han caído siete. Habrá más policía y puntos de atención para recibir denuncias, todo dentro de una estrategia que permita seguir dando estos golpes.

Y así debe ser. Hay que garantizar la seguridad en el sistema, al tiempo que se protege la vida de los pasajeros. No hay que bajar la guardia. Más cámaras de seguridad dentro y fuera de los vehículos, policías prácticamente en sus 143 estaciones, botones de pánico, erradicación de los colados, reacción inmediata e inteligencia tienen que llevarnos a un TransMilenio más seguro, que convoque la solidaridad de la gente y pueda seguir siendo el ícono que es. No son tiempos fáciles, pero veinte años no se cumplen porque todo sea necesariamente malo. Algo bueno debe de haber.

