¿Por qué no mejora?

Dos semanas después de haber implementado una restricción más severa del uso de carros y motos particulares en Bogotá, en aras de contribuir a la mejora de la calidad del aire, los resultados son decepcionantes. Así lo confirman los indicadores oficiales, que este miércoles registraron picos muy altos de contaminación, no obstante la restricción ya mencionada y aunque debido a la crisis del covid-19 pareciera que menos carros circulan por las vías.

Las autoridades han estado vagas en las explicaciones. Insisten en las quemas que tienen lugar dentro y fuera del país y en la falta de acciones al respecto. Sin embargo, en lo atinente a las medidas internas, poco se ha dicho sobre su impacto real y, por el contrario, les han dado munición a quienes insisten en que el problema no es de los vehículos personales, sino de la falta de una estrategia contundente contra los principales generadores de partículas contaminantes: transporte de carga, buses e industria.



La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, ha dicho que carros y motos han reducido entre 8 y 12 por ciento la contaminación. ¿Justifica esto la disposición? Para los ambientalistas, todo lo que ayude sirve, pero no resuelve el asunto de fondo y es la efectividad de las decisiones de la alcaldía.



Entre otras razones, porque la solución ideal tiene costos en lo económico, lo político y lo social. Ese es el dilema. Si el problema es la industria que sigue utilizando combustibles contaminantes, o los camiones, que son los que abastecen la ciudad, pues hay que ver cómo se lidia con los transportadores –que ya hicieron un paro por este mismo tema– o con los empresarios, a quienes la actual crisis los tiene atendiendo otras prioridades.



Así las cosas, lo que pareciera ser correcto (de cara a la ciudadanía) es seguir con un pico y placa que, si bien no ayuda demasiado, deja la sensación de que algo se está haciendo. Y apostar por medios alternativos para movilizarse. Como quien dice: a seguir colaborando y confiando, sobre todo en tiempos de pandemia.



EDITORIAL​