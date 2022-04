Por Miller Falla

Toda muerte violenta revuelve el estómago y revuelca el corazón, pero la muerte de un menor de edad tendría que obligar a esta sociedad a parar, a pensar de qué modo puede enmendarse una cultura dada a la violencia. Miller Falla, un futbolista de quince años, del América de Cali, fue asesinado de un tiro en Patio Bonito, en Bogotá, por un trío de ladrones que le robaron el celular: ¿cómo pudo suceder? Falla era un muchacho lleno de futuro. Iba con un par de amigas por la calle cuando lo atracaron. No se opuso a entregar el aparato. Hizo lo que los padres les enseñan a los hijos en este país: cedió de inmediato. Y, sin embargo, le dispararon en el estómago. Se desangró. Y los médicos no pudieron salvarlo.

Nada tan absurdo, nada tan revelador de una sociedad que poco valora la vida, que poco está educando para poner la vida por encima de todas las consideraciones, como morir asesinado por culpa del teléfono que se lleva en el bolsillo. Suele escucharse, luego de casos así de devastadores, que el asesino es un reincidente, que ha sido capturado no solo una, sino varias veces por cometer delitos de este tamaño. Suele repetirse, además, que es un secreto a voces dónde se venden –y se compran sin hacer demasiadas preguntas– los celulares robados. Y, no obstante, siguen dándose noticias como el asesinato de Falla.



Su padre, John, contó sus momentos finales al día siguiente: “Decía que todo estaba bien y empezó a cerrar sus ojitos”, dijo a Noticias Caracol. “De ahí lo llevaron para la Clínica del Occidente y cuando llegó tenía los signos vitales bajitos y luego el doctor me dijo que no se pudo hacer nada”. Que no se haya podido hacer nada aparte de lamentar, ni convertir a Bogotá en una ciudad segura, ni resolver de modo ingenioso el drama de la desigualdad, ni desarmar a la ciudadanía, ni desmontar la industria del robo de celulares ni educar a la sociedad para que matar sea impensable debe obligarnos a detenernos: esta violencia no puede ser parte del paisaje.

EDITORIAL

