Por mí y por todos

El nuevo pico de la pandemia del covid-19 ha dejado de ser un rumor: en los primeros días de este año, luego de meses de atravesar algo semejante a un valle, el número de nuevos casos ha llegado ya a 12.415 en un día. Ayer la cifra de casos activos ascendía a 54.617. Es de prever que dentro de muy poco, como viene sucediendo en tantos países, sean dolorosamente evidentes los efectos de la variante ómicron del virus –tan sinuosa y tan rápida– sumados a los contagios de los ciudadanos que aún no han sido vacunados. Habría que agregarle a la gravedad de la situación que estamos atravesando no solo los populosos días de las vacaciones, sino las semanas de las ferias y fiestas regionales.

Luego de dos años de pandemia, aprendidas, en carne propia, numerosas lecciones sobre el uso del tapabocas, el distanciamiento social, el aseo personal y el cuidado propio en el nombre del de los demás, no es fácil subrayar tanto las advertencias como los llamados a resguardarse. Es claro que la economía sigue recuperándose. Es evidente que para la salud mental de cada quien resulta brutal la posibilidad de regresar a los días de los confinamientos. Pero no solo no hay otra solución al covid aparte de insistir en la vacunación y en el autocuidado, sino que, como si fuera poco, esa es la solución definitiva al mal que ha transformado todas las vidas del planeta en los últimos veinticuatro meses.



Ha sido toda una travesía. Cada pico de esta pandemia ha sido, por supuesto, un viacrucis: una empinadísima cuesta cuando ya no les quedan fuerzas a los pacientes, ni a las familias ni mucho menos a los profesionales de la salud, que literalmente se juegan la vida día por día desde hace tanto tiempo. Pero son verdaderamente preocupantes las imágenes de turistas sin tapabocas en las playas y de los viajeros descuidados en los carnavales que desesperadamente quieren volver al mundo de antes. Y, ante la velocidad con la que se está propagando la ómicron, es urgente e inevitable convocar a la ciudadanía a la prudencia.

EDITORIAL​

