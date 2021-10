Por Maruja Vieira

A unas cuantas semanas de cumplir los 99 años, la estupenda escritora Maruja Vieira, patrimonio de los lectores en español, ha recibido la noticia de que dejará de percibir una de las fuentes de dinero de las que ha estado viviendo en los últimos años. Su única hija, la también poeta Ana Mercedes Vivas, lo hizo público con el numeral #JusticiaParaMaruja: “La UGPP tomará acciones legales contra Maruja Vieira a sus 99 años para revocar la pensión de Cajanal de 1’800.000 pesos. Dicen que no puede tener dos pensiones. Ella tiene una de Colpensiones de sueldo mínimo”, escribió en su cuenta de Twitter. “¿En serio? ¿Vamos a sostener a Maruja con 850.000 pesos?”.

Se trata, por supuesto, de un pulso en el terreno legal: la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) asegura que, según la ley, Vieira no puede estar recibiendo dos pensiones –una es por vejez y la otra por jubilación–, pero la familia responde que tiene de su lado "los argumentos legales para que la UGPP comprenda que su dictamen no es el correcto porque a Maruja Vieira no la cobijan muchas de las cosas que dice la entidad". Pero más allá de las interpretaciones legales, que no deben menospreciarse de ningún modo, la noticia es una parábola sobre qué tanto estamos protegiendo el futuro de nuestros talentos y sobre cómo están llegando a la vejez los artistas colombianos.



Vieira, que nació en Manizales en 1922 con el nombre de María, y años después fue bautizada Maruja por Neruda, es una de nuestras voces más leídas, más seguidas, más premiadas y más traducidas a otros idiomas. Ha sido maestra de varias generaciones. Desde Campanario de lluvia (1947) hasta Una ventana al atardecer (2019) ha retratado el mundo hasta hacérselo comprensible, bello, a sus lectores. Resulta triste, revelador de la vejez a la que se enfrentan los autores que tanta satisfacción nos han dado, que ella deba seguir luchando por lo mínimo hasta el día de hoy. E invita a pensar a fondo en una estructura que salve a los artistas de un triste final.

EDITORIAL

