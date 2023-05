Por el respeto a la cultura

En un país de noticias apremiantes y de crispaciones diarias puede pasar de largo el hecho de que el Ministerio de Cultura siga sin un ministro nombrado en propiedad tres meses después de la salida abrupta de la maestra Patricia Ariza. Resulta válido preguntarse qué tanto se respeta y se escucha a las múltiples voces de nuestra cultura, y qué tanto se reconoce y se admira a las numerosas maestrías que se dan en Colombia en todas las disciplinas artísticas, mientras siguen pasando los días sin elegir definitivamente a una persona que se encargue de aquella cartera y sin explicar qué políticas se están privilegiando.

Si algún ministerio había estado libre de las contingencias políticas, y había sido algo semejante a una escuela para gestores más allá de agendas de turno e ideologías, ese había sido el Ministerio de Cultura: baste revistar la lista de las ministras y los ministros que han pasado por allí, y encontrarse con nombres como los de Ramiro Osorio, Juan Luis Mejía, Elvira Cuervo, Paula Moreno o Mariana Garcés, para caer en cuenta de la seriedad y la responsabilidad con las que se había estado cumpliendo la tarea y para preguntarse qué puede estar pasando para que no se haya nombrado a nadie en propiedad.

La salida de la maestra Ariza, quien venía poniendo en marcha una visión con la que se podía estar de acuerdo o no, no solo no fue explicada con claridad, sino que tomó por sorpresa a una comunidad –la que forman los escritores, los músicos, los actores, los cineastas, los teatreros, los artistas, los bailarines, los filósofos, los historiadores, entre varios más– que había apoyado con especial convicción tanto la campaña como las ideas del actual gobierno. En una de las cartas que le ha estado enviando al presidente Petro, la dramaturga Ariza recuerda que la transformación social que se pretende requiere una transformación cultural a la que no se le está poniendo suficiente atención.

La salida de la maestra Ariza tomó por sorpresa a una comunidad que había apoyado con convicción las ideas del actual Gobierno. FACEBOOK

TWITTER

El pasado lunes 15 de mayo empezó a circular una nueva carta firmada por cientos de respetadas voces de la cultura, en la que se le recuerda al Presidente, con la autoridad de la esperanza, que “gente de la cultura de toda Iberoamérica observa con expectativa cuál será la apuesta cultural del primer gobierno progresista de Colombia sin entender por qué lo que se avizoraba como una propuesta que inspiraría a otros países y agendas culturales del continente hoy parece una apuesta perdida”.

Se insiste, en la comunicación, en que hoy no está nada claro el rumbo del Ministerio, ni se tiene “legitimidad técnica y sectorial”, ni se hace presencia en temas fundamentales de las regiones y los temas urgentes e importantes del gremio. Se invita al mandatario, hacia el final del texto, a retomar la conversación con una comunidad que tiene claros sus retos y sus posibilidades en el contexto de las propuestas hechas en los tiempos de campaña.

Todo parece indicar que en los próximos días el Gobierno retomará el diálogo con el sector cultural: de hacerse realidad el encuentro, será una muestra de mínima consideración hacia un grupo de colombianos que ha dedicado su vida a trabajar por el arte, por la memoria y por la convivencia.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com