Por el bien de la justicia

Esta semana, de nuevo, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá para tratar de desempantanar las elecciones claves que ese tribunal tiene enredadas hace meses, incluida la de fiscal general. Por el bien del país, es imperativo que la Corte conjure la crisis que podría darse en cuestión de días, cuando otros dos de sus miembros se vayan por periodo cumplido, pues, de seguir las cosas como en el último año, quedaría sin el precario ‘quorum’ mínimo para decidir que hoy tiene.

Lo que está pasando en el alto tribunal fuerza a correctivos de fondo que eviten que una situación semejante se repita. Golpeadas su imagen y la confianza ciudadana por vergüenzas como el llamado ‘cartel de la toga’, la Corte ha hecho oídos sordos a las voces que llaman a una profunda revisión de sus prácticas y a que lidere una resuelta cruzada de transparencia interna que la ponga otra vez en el lugar donde el país necesita que esté.



Con sus propios escándalos a cuestas en los últimos años, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional modificaron sus reglamentos y establecieron obligaciones internas –entre ellas la de publicar sus declaraciones de ingresos y listas de visitantes, y hacer públicos procesos antes opacos, como la selección de tutelas para revisión de la Constitucional– que han mostrado su intención de corregir las malas planas. Con mayores cuestionamientos, la Suprema ha sido incapaz de dar estos pasos, que están en su fuero interno.



Sin abrirles espacio a los cantos de sirena que llaman a una constituyente, sí es urgente que tanto el Gobierno como las mismas cortes reactiven la agenda de las reformas judiciales que el país viene pidiendo hace años.



Establecer procedimientos transparentes y eficientes para los procesos internos es una tarea que la carta política dejó en manos de cada corte. Pero es imperioso abrir la discusión sobre las medidas que institucionalmente deben tomarse cuando esos reglamentos son hábilmente aprovechados por algunos para imponer sus intereses personales, como se denuncia que está ocurriendo. Y, en todo caso, llevar a que estas elecciones eternas no sigan afectado la justicia.

Los pasos hacia la transparencia en todas sus actuaciones los debe encabezar la misma Corte Suprema FACEBOOK

TWITTER

Este desafortunado trance remite a viejos problemas en la arquitectura de nuestro Poder Judicial. Que algunos magistrados crean que no cumplir con la misión de nombrar a sus pares o al fiscal y generar una situación insostenible de interinidad en la justicia no tiene consecuencias es simple producto de que el órgano encargado de rondarlos, la Comisión de Acusación, poco asusta.



Y vale la reflexión sobre cómo está funcionando la cooptación, el sistema de elección por el cual los mismos miembros de la Corte y del Consejo de Estado designan a sus integrantes, pues lo que se ha visto es que hay magistrados para quienes el bien general y el de la justicia parecen estar después de las milimetrías políticas encaminadas a asegurar la llegada de sus recomendados a los altos tribunales.



Los pasos hacia la transparencia en todas sus actuaciones los debe encabezar la misma Corte Suprema. Pero hace rato llegó el momento de una verdadera discusión nacional sobre cómo asegurar que nuestros altos magistrados entiendan que cumplir con las tareas que les puso la Constitución es una obligación y no una mera liberalidad.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com