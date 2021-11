Por el bien colectivo

Dadas las circunstancias, y porque lleva implícito el deber de proteger a la comunidad de la potencialidad de infecciones ante una pandemia que, aunque ha dado una tregua optimista, aún está distante de su terminación, la exigencia del carné de vacunación como requisito para ingresar a espectáculos públicos o privados o a sitios de diversión y ocio que impliquen aglomeraciones es una medida que debe tener buen recibo.

Se trata de poner el bienestar colectivo por encima del individual, en contextos de solidaridad y respeto. Para muchos puede sonar extraño, en vista de la marcada y sana defensa de los derechos individuales amparados por la Constitución. Sin embargo, estas condiciones ceden ante la amenaza del covid-19 –que ya se ha cobrado la vida de más de 5 millones de personas en el mundo– en razón de que su transmisión depende, en gran parte, del comportamiento general y de los niveles de vacunación.



Por ello atina el Gobierno al decretar esta medida y al delegar la responsabilidad de velar por su cumplimiento en gobernadores, alcaldes, organizadores de eventos masivos y dueños de sitios de diversión y ocio, los cuales tendrán que fijar indicadores específicos que les permitan tomar decisiones sin desbordar sus funciones. Y en eso hay que avanzar pronto para no caer en improvisaciones.



Un reto importante es que la norma no sea tomada como un elemento de coacción ni pueda deslizarse por los difíciles senderos de la discriminación. Por el contrario, se debe convertir en un estímulo para promover nuevas formas de convivencia ciudadana y de prevención, al tenor de la autorregulación y el control social.

Para exigir el carné es muy importante que se superen las evidentes fallas que hasta hoy tiene la expedición del registro digital. FACEBOOK

TWITTER

Se trata de la defensa de la vida y se necesitan compresión y sentido de la solidaridad. No es suficiente con decir que el país ya casi completa la meta mínima de vacunación propuesta para este año, porque si bien se ha avanzado, aún faltan 5,7 millones de personas para alcanzar ese 70 % del total de habitantes inmunizados, lo que aún deja a cerca de 20 millones a expensas del virus, por lo que insistir en vacunarlos debe ser un imperativo.



De igual forma, aunque hay 17 millones de dosis disponibles en los puestos de vacunación, estas tienen que llegar a los brazos de la gente. Para ello es inaplazable una poderosa y decidida campaña de pedagogía sanitaria a todo nivel, con el objetivo de encontrar a todos aquellos que no se han vacunado antes de que lo haga el virus, para resolverles sus dudas, facilitarles el proceso y acercarles el Plan de Vacunación de una manera más amigable, pues la mala información y los preceptos de los antivacunas suelen desorientar.



Por último, si se va a exigir un carné de vacunación es muy importante que –de una vez por todas– se superen las evidentes fallas que hasta hoy tiene la expedición del registro digital, ya que después de muchos anuncios esta herramienta no es lo suficientemente expedita, lo que puede convertirse en un bumerán contra la norma expedida si se tiene en cuenta que el certificado en papel es fácilmente falsificable, como ya se ha visto.



En conclusión, apoyar la exigencia del carné de vacunación es tan importante como velar por que las condiciones para que esto se cumpla estén a la orden del día.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)