Plantón por la cultura

El arte se abre paso más allá de las políticas culturales, pero el apoyo estatal, que durante tantos años ha sido notorio y determinante, suele abrir oportunidades, crear profesionales y dar paso a obras iluminadoras que sirven al propósito de comprender mejor la experiencia humana en este país. Resulta preocupante, pues, que el martes pasado buena parte del sector audiovisual de Medellín se haya visto obligado a plantarse frente al edificio Vásquez, la oficina de la Secretaría de Cultura, a reclamar por la falta de gestión y de apoyo a los realizadores de la ciudad: se habla de la desfinanciación de los estímulos, de la falta de comunicación con los artistas, de la poca claridad a la hora de responder en qué se está invirtiendo el dinero.

También en Ibagué, a principios de esta semana, el diezmado sector del teatro reclamó ante lo que llamó “la indiferencia de la Secretaría de la Cultura”: “El sector está cansado, agotado, porque no hay dignificación de su trabajo, no hay sitios para las personas que tienen sus grupos, no hay por ejemplo un teatro municipal y no hay espacios que alberguen a las personas que quieren hacer teatro”, declaró, a Caracol Radio, la representante de los artistas ante el Consejo Municipal de Cultura, y quedó en el aire la pregunta por el desinterés por la cultura que están transmitiendo algunos gobiernos.

Hace dos días el presidente Petro, junto al ministro de Cultura encargado, escuchó las críticas de un buen número de creadores y de gestores que han apoyado sus propuestas políticas desde campaña: coincidieron en que vienen pidiéndole al mandatario articulación y seriedad en el terreno de las artes, con la desazón de los realizadores medellinenses y los teatreros ibaguereños, y llamaron también a retomar la senda del apoyo estatal que en las décadas pasadas ha sido fundamental para las carreras de tantos autores y para las vidas de tantos espectadores. Décadas de trabajo y de continuidades han llevado a políticas eficaces y a expertos en la materia, y es un error desconocerlos.

EDITORIAL