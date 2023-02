Plan para el debate

El Plan Nacional de Desarrollo, titulado ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, fue radicado por el Gobierno en el Congreso de la República, que tiene hasta el próximo 7 de mayo para convertirlo en ley. La apuesta del presidente Gustavo Petro está organizada alrededor de cinco ejes: ordenamiento territorial alrededor del agua; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transformación productiva, internacionalización y acción climática y, por último, convergencia regional.

El plan de inversiones públicas alrededor de estas iniciativas llega a los 1.154,8 billones de pesos hasta 2026 y contempla distintas metas, como la reducción de la incidencia de la pobreza multidimensional de 16 por ciento a un rango de entre 9,5 y 11,5 por ciento. Además, el documento radicado propone el rediseño del sistema de protección social y una reforma de la seguridad social que incorpora programas únicos de transferencias, entre otros cambios.

En sintonía con la preocupación presidencial sobre las cuestiones ambientales y de ordenamiento, el proyecto apuntará a impulsar una reforma rural. En ese sentido, busca la aceleración del catastro multipropósito para que el área geográfica actualizada pase del 9,4 por ciento al 70 por ciento. Este es un objetivo de la mayor trascendencia para el desarrollo del país. Asimismo, el plan presenta como una de sus protagonistas a la ‘economía popular’, concepto que se refiere a las actividades de unidades mercantiles de baja escala, es decir, micronegocios y los informales. Teniendo en cuenta la dimensión y la potencialidad de este universo, mejorar su productividad, su inclusión y su camino a la formalidad será bienvenido.

No obstante, hay que decir que la iniciativa también trae puntos que generan alertas e inquietudes, las cuales el Gobierno debe explicar con claridad y prontitud. Esos apartes del proyecto serán, además, los que demandará del Congreso el mayor sentido de responsabilidad para garantizar que no se generen distorsiones ni riesgos para la institucionalidad. En especial por la amplia solicitud de facultades extraordinarias para que el Presidente pueda no solo transformar entidades y crear una variedad de fondos de destinación específica, sino también cambiar los programas de Familias y Jóvenes en Acción y regular el uso de coca y cannabis.

Si bien esta no es una petición exótica de los mandatarios, el ejercicio democrático básico implica que el Gobierno exponga sus objetivos detrás de cada una de esas facultades.

Otro tema que despierta atención compete a la restructuración de la lucha contra la pobreza, en especial los subsidios. Sería deseable un mapa más claro y detallado del plan del Gobierno Nacional sobre esta arquitectura de transferencias monetarias antes de drásticos cambios. La economía popular, no obstante su dimensión, requiere asimismo mayor definición en sus conceptos técnicos y en el despliegue de sus estrategias. En conclusión, el plan propuesto aterriza la visión presidencial, pero cuenta con espacios de mejora, ajuste y detalle en los cuales el debate autónomo y democrático en el Congreso será fundamental.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com