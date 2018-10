Pipetas y espacio público

La informalidad en las ciudades tiene muchas caras. Es producto de desigualdades y falta de oportunidad para miles de personas. Es el amparo al que recurren quienes precisan con urgencia el sustento diario. Pero ejercer esa labor no puede convertirse en sinónimo de peligro para los demás. Y eso es precisamente lo que puede estar sucediendo con el auge de actividades callejeras en las que se utilizan pipetas de gas sin ningún control.

Un reciente reportaje en este diario estimó en más de 5.000 los cilindros de gas que se manipulan en esquinas atestadas de transeúntes, en zonas residenciales o en sectores con amplia presencia de oficinas. Las pipetas de gas en el espacio público están prohibidas y su operación, restringida a áreas donde no representen riesgo alguno. Pero en Bogotá han crecido de forma exponencial con el auge de puestos de alimentos callejeros. El Cuerpo de Bomberos ha señalado que una tragedia podría estar en ciernes si algún artefacto de estos llegara a hacer explosión, pues los daños en 100 metros a la redonda serían considerables.



Por fortuna, no ha sucedido nada en ese sentido, mas cabe recordar que ya una pipeta de estas explotó en Suba, hace pocas semanas, sin más consecuencias que la destrucción de una decena de vidrios de viviendas aledañas. Es una voz de alerta para que se ejerza un mayor y mejor control de este tipo de trabajos. Hay puestos en los que se instalan hasta dos cilindros, sin que exista reparo alguno ni de los comensales ni de las alcaldías locales.



Exigir más controles y seguridad no debe interpretarse como una persecución a la informalidad. Se trata de un asunto de interés público porque atenta contra la integridad de quienes las utilizan y de quienes hacen uso del espacio público, es decir, todos. Desarrollar esta actividad empleando para ello elementos prohibidos es exponernos a una situación de emergencia que nadie desea.



EDITORIAL

