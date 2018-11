Pesadilla fujimorista

Octubre terminó siendo un mes de pesadilla para los Fujimori, la dinastía política sin la cual es imposible entender la historia política del Perú en las últimas tres décadas.

El miércoles 3, la justicia anuló el indulto al patriarca de la familia, Alberto Fujimori, quien aún debe pagar una condena de 14 años (de 25) por crímenes de lesa humanidad. Se lo había concedido en la Navidad de 2017 el presidente Pedro Pablo Kuczynski, sobre quien pendía una amenaza inminente de destitución en el Congreso, después de que salvó su pellejo gracias a las maniobras de Kenji Fujimori, el delfín de la familia. Pero aún no está en la cárcel. Apenas se conoció la decisión, fue internado en una clínica.



El 7 de octubre, a Fuerza Popular, el partido de los Fujimori, le dieron una paliza en las elecciones regionales y municipales. No conquistó un solo gobierno regional y apenas obtuvo tres alcaldías provinciales.



Tres días después, Keiko, quien asumió las banderas políticas de su padre, fue detenida de manera preliminar por presuntamente haber lavado dinero de la multinacional Odebrecht para su campaña presidencial del 2011. Cumplió siete días de los 10 fijados, ya que un tribunal revocó la decisión, pero el pasado 31 de octubre, el juez Richard Concepción Carhuancho (el mismo que ordenó la prisión de Ollanta Humala y su esposa, Nadine) le impuso tres años de prisión preventiva por considerar que existen graves sospechas de que Keiko lideró una organización criminal dentro de su partido para captar dinero ilícito.



Viene una etapa de apelaciones y demás recursos jurídicos, pero el daño ya está hecho. No podrá presentarse a las presidenciales de 2021, a menos que suceda algo extraordinario, y su bancada en el Congreso se hace jirones. Pero no es la primera vez que los Fujimori están en una situación crítica. En otros momentos, cuando se pensaba que había llegado el ocaso de la dinastía, terminaron encontrando un sol que los alumbrara. Finalmente, son miles los peruanos que aún los consideran la mejor opción de gobierno en su país.



EDITORIAL