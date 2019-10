Perú, en la encrucijada

La democracia peruana vive por estos días una feroz tormenta que amenaza sus cimientos. La decisión del presidente Martín Vizcarra, amparado por la Constitución, de disolver el Congreso ha derivado en un violento choque de trenes cuya principal víctima es el Estado de derecho.

A modo de contexto, habría que decir que Vizcarra tomó tal determinación extrema ante la perspectiva de que el Legislativo –controlado por el partido opositor Fuerza Popular, liderado por la hoy detenida Keiko Fujimori– eligiera de manera poco ortodoxa un nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Este paso le aseguraría al Congreso tener una fracción mayoritaria de togados cercanos a los parlamentarios, en un momento crucial en el que avanzan las investigaciones por el alcance de los tentáculos de la corrupción promovida por la empresa brasileña Odebrecht.



Vizcarra, desde el Ejecutivo, intentó sin éxito modificar el procedimiento para elegir los jueces del tribunal, del que depende en últimas la suerte de los políticos involucrados en el escándalo en cuestión. De ahí lo crítico del asunto.

La única certeza está en la causa de la crisis. Propios y extraños señalan la corrupción como principal causa del resquebrajamiento FACEBOOK

TWITTER

El caso fue que los congresistas no solo ignoraron esta iniciativa, sino que procedieron con la polémica elección. Frente a tal desafío, el mandatario, que era la fórmula vicepresidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), hoy en arresto domiciliario por su presunta participación también en la trama de Odebrecht, procedió a disolver el Congreso y a anunciar nuevas elecciones. Dijo que ante este pulso, lo más conveniente es que el pueblo decida quién tiene la razón. Meses antes, Vizcarra había propuesto adelantar elecciones presidenciales con el fin de darle un barniz de legitimidad a su mandato.



Pero, en lugar de acatar la decisión presidencial, la mayoría opositora del Congreso optó por declarar la “incapacidad moral temporal” del jefe del Ejecutivo y procedió a juramentar ayer –ante una facción del Parlamento– como “presidenta en funciones” a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Vizcarra, por lo pronto, cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas y de un sector amplio de la población que no confía en un parlamento al que identifican y señalan como mayoritariamente corrupto.



A estas alturas, todo es confusión en el país vecino. La única certeza se halla en la pregunta por la causa de la crisis. Propios y extraños señalan la corrupción, y en particular la derivada de las actuaciones de Odebrecht y sus aliados en los últimos años, como principal factor. Este flagelo ha llevado a un peligrosísimo resquebrajamiento del Estado de derecho. Ahora, el temor es que estos vientos huracanados sacudan una economía que en la última década ha tenido un desempeño notable, para bien de millones de peruanos. Avances que han sido posibles gracias, entre otros motivos, a una democracia con reglas claras y respetadas por todos sus actores. Esto es lo que hoy está en juego, y de ahí el peligro de que esta crisis tenga una fuerte réplica en la economía.



Por lo pronto, hay que recordar que apelar al pueblo para dirimir contiendas que les corresponde tramitar a las instituciones es disfrazar de democrático un proceder que puede ser una estocada para la misma democracia.



editorial@eltiempo.com