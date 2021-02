Periodismo en pandemia

El pasado martes 9 de febrero se celebró en Colombia el Día del Periodista. Tal fecha fue motivo, como todos los años, de balances y miradas críticas a las condiciones en las que se está ejerciendo el oficio en el país.

Como todas las demás actividades, el periodismo no fue ajeno al impacto de la pandemia de covid-19: la crisis económica, como resultado de las medidas tomadas para hacerle frente al virus, perjudicó fuertemente a la prensa, como lo hizo con tantos otros sectores. Pero hay que ser claros en que este no fue el único factor que incidió de manera negativa en el día a día de los comunicadores. Y es que, en muchos casos, las restricciones impuestas para enfrentar el coronavirus simplemente agudizaron otra serie de problemas que ya acechaban a los medios de comunicación. No fueron pocas las empresas periodísticas que tuvieron que sumar a las dificultades que normalmente encaran –asedio de grupos armados, reducción de los ingresos por concepto de publicidad, presiones indebidas de todo tipo y origen, por solo mencionar tres– las que trajo consigo esta nueva y muy dura realidad.



Sin duda hay que comenzar por referirse a las limitaciones lógicas que conllevaron los confinamientos, a las dificultades para acudir a las fuentes, labor que tuvo que trasladarse a las esferas digitales –un ámbito que está muy lejos de ser el ideal, pues, por ejemplo, desaparecen espacios físicos de encuentro e intercambio entre quienes ejercen la reportería y las fuentes– o llevarse a cabo corriendo riesgos muy altos. Peligros que han tenido que enfrentar los colegas cuyas tareas no pueden realizarse a través de las plataformas de uso recurrente por estos días. Es indudable que el coraje de estas personas merece un reconocimiento, así como hay que hacer un homenaje a los 21 periodistas que han fallecido en Colombia debido al covid-19.



Pero el aspecto sanitario, reiteramos, está lejos de ser el único campo minado para el periodismo en Colombia. El más reciente informe de la Fundación para la Libertad de Prensa deja claro que, valga el lugar común, el martes no había mucho para celebrar.



En el 2020 fueron asesinados dos colegas, Felipe Guevara en Cali y Abelardo Liz en el norte del Cauca, que se suman a otros seis que han perdido la vida por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión en los últimos cuatro años. Las cuarentenas no fueron obstáculo para que aumentaran las amenazas: en el 2020 se registraron 193, 10 por ciento más que en el 2019. Hubo también 4 casos de periodistas que tuvieron que exiliarse, ocho que debieron desplazarse de manera forzada para salvar su vida. El acoso judicial, la violencia contra mujeres periodistas –seis de cada diez denunciaron haber sido víctimas de violencia de género en su espacio laboral–, la criminalización de las fuentes, la dificultad para acceder a información pública y la violación de la reserva de la fuente son otras realidades que atentan contra la labor periodística y que, desafortunadamente, no han perdido vigencia sino que, al contrario, vienen tomando vuelo en los últimos años en el país. Preocupa, así mismo, que aumenten las zonas en donde ya no funcionan medios de comunicación, duras realidades que los expertos han llamado “desiertos de información”. Tampoco es alentador constatar que no avanzan las investigaciones anunciadas hace un año con motivo de las denuncias sobre presuntos perfilamientos ilegales a periodistas por el Ejército en el caso conocido como ‘las carpetas secretas’.

A pesar de tantas dificultades, la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades ha tenido que aflorar de nuevo FACEBOOK

TWITTER

Con todo, hay que registrar como hechos positivos tanto la inclusión de una partida en el Presupuesto General de la Nación de este año de 85.000 millones, destinada al fortalecimiento y la transformación digital de los medios, como el proyecto de ley, actualmente en trámite, “para la estabilidad económica y la operación de los medios de información en Colombia”. Esta iniciativa, apoyada desde el primer momento por la Asociación de Medios de Información (AMI), pretende, entre otros objetivos, crear incentivos para la inversión en comunicación y publicidad y fijar unas pautas para que la adjudicación de recursos públicos destinados a tal fin se haga de modo transparente y equitativo, garantizando en todo caso la independencia editorial.



Se trata –es difícil calificarlo de otra forma– de un contexto adverso. Una realidad que ya era desafiante y que como consecuencia de la actual pandemia se ha hecho mucho más difícil de afrontar. Adversidad que ha puesto a prueba, una vez más, la resiliencia del periodismo en Colombia. A pesar de tantas dificultades, la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades ha aflorado, gracias, de nuevo, al coraje de tantos comunicadores y comunicadoras. Entre sus alicientes está el tener muy claro lo importante que es su labor para seguir viviendo en democracia.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com