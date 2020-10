Peligro en el aire

La serie de incidentes registrados en lo que va del año y que involucran a pequeñas aeronaves que surcan los cielos bogotanos tienen en alerta a los vecinos del aeropuerto de Guaymaral, en particular, que presta servicio en el norte de Bogotá. Ya son cuatro siniestros en 2020 con un saldo trágico de siete víctimas fatales.

El último de ellos, sucedido hace ocho días, involucró a una joven piloto que por fortuna salió con vida, aunque el aparato que volaba quedó destruido. No corrieron la misma suerte el doctor Fabio Grandas; su esposa, Mayerly Díaz, y la niñera de su pequeño hijo, Nuris Maza, quienes perecieron al venirse a pique su avioneta cuando sobrevolaban Ubaté. Él pertenecía a la Patrulla Aérea, grupo de voluntarios que prestan asistencia médica en remotas poblaciones del país.



El miedo, por supuesto, ha venido creciendo entre pobladores de la zona. Y no es para menos. Diariamente decenas de vuelos tienen lugar en el sector, comoquiera que es la zona habilitada para que las escuelas de aviación presten servicio, pero también para uso de pilotos profesionales que desarrollan actividades particulares, e incluso para la Policía.



Llama la atención que pese a lo que viene ocurriendo, la Aerocivil no haya tomado cartas en el asunto ni haya hecho pronunciamiento alguno. El aeropuerto de Guaymaral está en una zona que se ha venido densificando. En sus alrededores hay fincas, condominios, colegios, cementerios, campos deportivos y, muy cerca, el denso tráfico de la autopista Norte.



Es claro que está haciendo falta un mayor control y vigilancia de las actividades en Guaymaral y del funcionamiento de las escuelas de aviación, que deberían ser los primeros en extremar las medidas de seguridad y en explicar cuál ha sido el resultado de las investigaciones tras los siniestros ocurridos. Seguir minimizando lo que allí sucede o, peor aún, creer que no pasa nada, es altamente contraproducente y solo genera más desconfianza.



