Pedagogía inmediata

Que aún cuatro de cada 10 colombianos, según la encuesta Pulso Social que hace cada mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), manifiesten abiertamente su negativa a vacunarse contra el covid-19 es tan preocupante como los mismos efectos del virus y la inquietante escasez de herramientas para atajarlo.

Es claro que la disponibilidad de vacunas en un mercado con tanta demanda depende de variables que no son fácilmente manejables en el país, pero esta manifestación interna del 40 por ciento de la población que no quiere recibir la inmunidad se convierte en un referente obligado de todas las autoridades para bajar la proporción en el corto plazo, en beneficio de todos. Y esto empieza por entender en profundidad las motivaciones que tienen estas personas, porque si bien desde hace algún tiempo viene creciendo una resistencia natural contra estos procesos, esto no explica de manera absoluta el fenómeno.



Aquí hay que reconocer que la inédita pandemia también puso en marcha un desarrollo acelerado de estos insumos que en muy corto tiempo terminó produciendo vacunas con eficiencias superiores a las esperadas y eventos adversos mínimos, lo que para no pocos podría levantar ciertas sospechas y crear sensaciones de riesgo.



Si a lo anterior se suma que en la necesaria aplicación masiva de estos productos se traslape la fase III de su investigación –y con ello la solicitud de las farmacéuticas de evitar responsabilidades mayores–, se acaba nublando un poco más la situación.



Hay que aceptar que, hasta hace poco, todo el foco de la atención y las acciones de las autoridades se habían centrado en atender todos los componentes coyunturales graves derivados de la propagación del virus, pero también corresponde decir que en algunos aspectos la pedagogía y la ilustración hacia la comunidad han sido mínimas, lo que deja a la gente expuesta a la desinformación y a ser víctima de intereses opacos.



No en vano, la principal razón que dan los colombianos encuestados por el Dane para no querer aceptar el biológico es el temor de posibles eventos adversos que se puedan producir, lo cual merece acciones específicas para aclarar estos elementos frente a los datos reales que poco a poco ha venido documentando la ciencia en un marco de rigor que no siempre es cercano al público en general. Porque mientras el mundo ya suma millones de dosis aplicadas, las consecuencias negativas derivadas de estas están dentro de lo esperado e incluso los desenlaces secundarios graves están muy por debajo de los producidos por otras vacunas ya existentes.



Se requieren voces creíbles, fáciles de entender, con capacidad didáctica y con la paciencia de los maestros para solucionar todas las inquietudes que se desprendan de estos procesos. Todo con el único fin de que al tomar una decisión, sea cual sea, la gente esté lo suficientemente documentada.



No sobra decir que la vacunación es un proceso voluntario, autónomo y, por encima de todo, libre de cualquier presión diferente de la que puede ejercer la responsabilidad de cada quien.



Punto aparte merecen los movimientos antivacunas, que, dicho sin temor, son consecuencia de ese antiintelectualismo que fortalece la seudociencia que campea por el planeta, con intereses difusos pero distantes del bienestar de la gente. Estos grupos dañinos infortunadamente se nutren de noticias falsas o de planteamientos emocionales sin ningún tipo de soporte que fácilmente se difunden. Las consecuencias siempre son lesivas y en este caso concreto, manifestadas en el resurgimiento de enfermedades y muertes naturalmente injustificadas.

Las consecuencias negativas derivadas de las vacunas ya aplicadas están dentro de lo esperado, e incluso los desenlaces secundarios graves están muy

por debajo de los producidos por otras vacunas FACEBOOK

TWITTER

Enfrentar esto se convierte en un reto gigantesco dentro del Plan Nacional de Vacunación, que, aunque ya tiene un pilar específico en este sentido, debe llevarse a la práctica de manera inmediata y continua en todos los rincones del país. Esto en razón de que se necesita un número mínimo de personas inmunizadas para que todos los esfuerzos que se concentran en estas tareas no se echen por la borda y, consecuentemente, el covid-19 continúe con su comparsa de casos y muertes.



El asunto es simple: si no se vacuna el 70 por ciento de la población colombiana (cerca de 35 millones de habitantes), la efectividad de este inédito proceso será, sin exageración, nula. En tal sentido, la tarea es arañarle puntos a ese porcentaje de 40 por ciento que no se quiere vacunar, bajo la premisa de que todos nos vamos a favorecer de esa reducción y por eso la misión sin duda es general, empezando por las autoridades sanitarias y los gobiernos de todos los niveles, que deben liderar esta empresa como un objetivo supremo, quizás tan grande como el desafío que implica sacar en estampida al nuevo coronavirus. Y hay que hacerlo ya: la vacunación comienza dentro de 20 días.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com