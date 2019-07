Patinetas y normas

Con la expedición de la resolución que allana el camino para el alquiler y uso de patinetas en algunas zonas de Bogotá, se le pone orden a una actividad que viene en aumento y, de no contar con normas mínimas, podría generar el efecto contrario al buscado: facilitar la micromovilidad de los usuarios.

La nueva fiebre que invade las ciudades modernas no está exenta de peligros e inconvenientes. En muchos lugares, dicha actividad ya es vista con preocupación dados su uso masivo y el récord de accidentes que está provocando. Con las medidas anunciadas por la Secretaría de Movilidad, Bogotá será una de las poca ciudades –quizás la única– que permita la operación de patinetas con un manual de garantías para usuarios y empresas.



El hecho de que los operadores tengan que hacer visible un plan de seguridad, por ejemplo, garantiza que en el futuro, esta herramienta no contribuya a elevar el número de víctimas por accidentes que hoy tienen lugar en la calle. Resulta también oportuno que entre los requisitos queden definidas las áreas donde podrán circular las patinetas, cajones para su estacionamiento, el pago de pólizas y una retribución a la ciudad por el uso del espacio público.



Aunque algunos pueden considerar excesiva la normativa, solo hay que ver lo que sucede con el bicitaxismo. Un reciente censo de esta actividad revela datos preocupantes, fruto de esa informalidad con que se ejerce el oficio: mafias que controlan el negocio, población en condición de discapacidad que no encuentra otra forma de sustento, extensas jornadas de trabajo y ninguna seguridad social.



Actualmente se estima que unas 1.900 patinetas funcionan en Bogotá. Sin embargo, cálculos de la misma Secretaría determinan que pueden llegar a 4.000 o 5.000, una razón más para avalar una medida que envía el claro mensaje de que las nuevas aplicaciones son bienvenidas, pero con reglas de juego claras.