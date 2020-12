¿Paternidad o ego?

Los cruces de mensajes que veladamente vienen sosteniendo el gobierno de Claudia López y el del exalcalde Enrique Peñalosa tienen como eje las obras que se entregan para la ciudad y las que se proyectan para los próximos años. El exmandatario no pierde ocasión para reclamar sus ejecutorias con cada jardín, cada centro de felicidad, cada parque o cada colegio que su sucesora inaugura. Y quienes lo acompañaron hacen eco de tales reclamos. A su turno, la alcaldesa entrega infraestructuras sin aludir a su inspirador, sino dando a entender que son apuestas de gobierno que buscan el beneficio común. Ya no resulta extraño que cada acto de estos esté respaldado por trinos de lado y lado, en una especie de competencia por quién se lleva los créditos.

Lo mismo sucede con macroproyectos como el corredor verde, el último episodio que enfrentó virtualmente a Peñalosa y López. La mandataria no solo enterró la obra consentida de su antecesor –una troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª–, sino que lo hizo con cuestionamientos, como su elevado costo, los líos jurídicos, lo poco sostenible y poco digna para los usuarios del sistema. Peñalosa, a su vez, le recordó que buena parte de lo que ella plantea ahora está inspirado en el modelo anterior y fustigó que se desconociera que la troncal era más eficiente y limpia de lo que ella ha querido mostrar.

Siempre será más fácil criticar que hacer las cosas, lo saben los alcaldes, pero, para tranquilidad de ellos mismos, no hay mejor legado que haber sumado FACEBOOK

TWITTER

Los señalamientos de unos y otros tienen origen en esa inveterada manía de nuestros gobernantes de no reconocer lo de sus antecesores. Petro y sus áulicos se dedicaron los cuatro años del mandato de Peñalosa a censurarle lo del metro subterráneo, el cual este también enterró. Eso de construir sobre lo construido que enseñó Mockus se ha quedado más bien en el papel. Y no porque no haya continuidad en algunas obras, sino porque no se le atribuye al antecesor lo ejecutado.



¿Qué explicación tiene esto? Por un lado, las formas diametralmente opuestas de dos equipos de gobierno. Nadie discute las capacidades gerenciales del exalcalde ni su visión de ciudad o el enfoque más humanista que quiere darle López a su gestión, empezando por el reconocimiento al papel de la mujer y de los jóvenes. Ni qué decir de las diferencias de ambos en el manejo de lo ambiental. Desgraciadamente, el ADN de nuestros políticos no permite cimentar un proyecto común de ciudad, sino uno a imagen y semejanza de quien esté al mando. Por eso duele acreditar las obras del otro, como si la gente reparara en quién fue su gestor cuando lo que le importa es ver lo que se hace con sus impuestos.



Sería deseable que se volviera a esos cauces en los que nada se pierde con reconocer al otro su aporte. Por muchas diferencias que existan, debe haber espacio para que estas queden a un lado y se diga que es la gente la que hace posible que los gobiernos tengan qué mostrar. Mañana habrá que reconocerle a Claudia López su templanza en la pandemia, el ingreso solidario, la Misión de Maestros o la extensión de la red de ciclorrutas. Sería mezquino que su sucesor lo desconociera.



Siempre será más fácil criticar que hacer las cosas, eso sí que lo saben los alcaldes, pero, para tranquilidad de ellos mismos, no hay mejor legado que haber sumado.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com