Pasos afortunados

Lejos de los reflectores se dan en Colombia pasos en la dirección correcta, acciones con un significado positivo enorme. En Córdoba, escenario de más de un capítulo de esa historia de violencias, despojos y arbitrariedades que durante más de 50 años se desarrolló en el país, se produjo la primera demanda étnica de restitución, que busca devolverles a los indígenas embera katíos 4.618 hectáreas ubicadas en este departamento.

Con el acompañamiento y valioso apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras, estas comunidades, ubicadas en las cuencas de los ríos San Jorge, San Pedro y Uré, en jurisdicción de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, aspiran no solo a que dichas tierras les sean devueltas, sino también a que sean considerados víctimas de un despojo y obligadas a desplazarse huyendo de la violencia. Así mismo, como debe ser en cualquier acción de este tipo, aspiran a que, a través de la figura de la reparación, el Estado salde una vieja deuda social. Que no es nada distinto a que su presencia vaya más allá de la militar y se construya sobre la prestación eficiente y continuada de servicios básicos tales como la salud y la educación.



Esta acción jurídica tiene como antecedentes 18 fallos de jueces y magistrados que en los últimos ocho años ya les han restituido a comunidades étnicas –pueblos indígenas y afrodescendientes– un total de 224.397 hectáreas.



Serán en este caso los jueces los que decidan la validez o no de las aspiraciones de los emberas. Pueblo que, más allá de este caso, sí que ha conocido de primera mano los rigores de la guerra y la dolorosa realidad que esta arrastra, de que sus horrores se ensañan sobre todo con los más débiles y vulnerables. Pero, más allá de cuál sea la decisión final de la justicia, reiteramos, lo fundamental es dar la importancia debida al hecho de que existe una institucionalidad que no descansa en la urgente tarea de convertir en acciones concretas las promesas del posconflicto.