Paso a los argumentos

El tenso ambiente electoral que hoy se vive le da una connotación especial al dato que arrojó el ‘Quinto estudio de percepción de jóvenes en Colombia’, realizado por la alianza de la Universidad del Rosario, este diario, la Fundación Hanns Seidel y la firma Cifras y Conceptos, según el cual 52 por ciento de los jóvenes no se sienten representados por los actuales aspirantes al solio de Bolívar.



Un dato que no se puede pasar por alto, pues revela un problema de fondo en nuestra democracia que exige subsanarse. Siempre será necesario trabajar para lograr que más ciudadanos y ciudadanas se interesen por los asuntos que nos competen a todos, en especial los jóvenes. También, por que más gente quiera ser parte activa de las diferentes instancias de representación y participación, lo que incluye, desde luego, las elecciones –sin ser esta la única– y para que esta participación no se limite a depositar el sufragio, sino que incluya conocer a los aspirantes, sus propuestas, un menor o mayor grado de identificación con sus ideas, así como de confianza hacia la persona que se ha postulado. En pocas palabras: para profundizar la democracia.



Por todo ello, hay que advertir sobre lo inconveniente que resulta para la buena salud de esta el rumbo que ha venido tomando la actual contienda. Cuanto más se acerque al incesante intercambio de dardos y ataques personales y más se aleje de la discusión de fondo sobre los verdaderos problemas del país, más difícil será que quienes no se cuentan entre los militantes de los diferentes bandos se interesen por la campaña y participen de diferentes maneras, pero sobre todo a través del voto el próximo 29 de mayo. Falta menos de un mes para la cita en las urnas, y son muchos los colombianos que quieren escuchar con un buen nivel de detalle qué planes tienen los candidatos con respecto a asuntos quizás menos virales, pero no por ello menos trascendentales.

Es el momento de que los aspirantes tomen nota del cansancio que genera entre la ciudadanía esa incesante dinámica –propulsada, sin duda, por las lógicas de las redes, la incesante búsqueda de viralidad a como dé lugar– de pullas, señalamientos y recriminaciones que van y vienen de una tolda a otra. Algunas ligeras, sin mayor trascendencia, otras que claramente pasan la raya de lo admisible, como es el caso del video que el senador Gustavo Bolívar publicó en sus redes de personas cargando un ataúd que representaba al candidato Federico Gutiérrez.



Ahora bien, lo publicado por Bolívar generó rechazo, como también lo hizo, y en buena hora fue unánime, al conocerse la denuncia de Gustavo Petro sobre un plan para atentar contra su vida durante el periplo que iba a llevar a cabo por el Eje Cafetero y que decidió cancelar por este motivo.



Dicho lo anterior, y a la espera de que muy pronto se aclare el origen de tales amenazas, hay que reiterar el llamado a trascender la dinámica de incesantes rifirrafes y de trinos con pullas ad hominem si lo que se quiere, para bien de cualquiera sea el ganador de la contienda, es que quienes hoy miran para otro lado cuando se habla de política cambien su actitud y sean ciudadanos dispuestos a participar en la construcción de una mejor sociedad. Comenzando por los jóvenes.

