Pasarelas de paz

El tema de la paz suele dar lugar a pulsos entre fuerzas políticas y a malentendidos que separan y enfrentan aún más a los adversarios, pero, esté cada cual en la orilla en la que esté, es difícil no verles el lado esperanzador y reparador a las eventuales noticias sobre excombatientes que consiguen reincorporarse a la sociedad: hace una semana, por ejemplo, se dio a conocer la historia de cómo un grupo de exguerrilleros de las Farc que solían hacer uniformes y carpas en la selva –y que, luego de dejar las armas, crearon sus propias marcas de ropa– participaron por primera vez en ferias de moda tan prestigiosas como Colombiatex y Colombiamoda.

Resulta heroico el trabajo que en estos años han estado llevando a cabo empresas de textiles de antiguos guerrilleros como Confecciones La Montaña Voluntad de Paz, Fariana, Manifiesta Hecho en Colombia y Tejiendo Paz, y sesenta más en varios lugares del país, y más aún en medio de una pandemia que no ha sido fácil para ninguna industria. Han desplegado un talento que durante mucho tiempo se dio en la clandestinidad, pero, sobre todo, han conseguido reinsertarse en esta sociedad y ganarse la vida sin perder de vista la necesidad de estar transmitiendo sin rodeos ni pausas ni recatos el mensaje de la reconciliación.



Pudo leerse hace unos días el llamado ‘hagamos la moda y no la guerra’ en una de las pancartas que llevaban las modelos de una de las más conocidas marcas de los excombatientes: Manifiesta. Se trata de dejar atrás la discriminación hacia quienes fueron actores del conflicto armado, de superar la economía que se da en medio de la confrontación, de denunciar la dolorosa violencia contra los reinsertados que lo entregaron todo por la convivencia, e insistir, de la manera más creativa que se pueda imaginar, en la implementación de los acuerdos de paz.



Dice una camiseta de Manifiesta que ‘esta prenda no es una prenda cualquiera: esta prenda es un acto de paz’, y resulta muy difícil no estar de acuerdo con ese mensaje.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com