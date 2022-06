Pasar la batuta

Cerrado el capítulo de las elecciones del domingo pasado, toda la atención se centra ahora en lo que ocurrirá en las siete semanas que restan para la toma de posesión presidencial de Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto. La expectativa hoy tiene nombre propio: el proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante.

Sin duda, fue muy positivo para el país y la democracia que dicha entrega de la batuta tuviera su comienzo, al menos protocolario, con la llamada que le hiciera el presidente Iván Duque a quien será su sucesor, el domingo en la tarde, una vez era claro que había triunfado. Aquí hay que valorarla disposición del Ejecutivo actual para facilitar todo lo concerniente a este proceso. El encargado de él, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha dicho que desde hace un año y medio se viene preparando y que “la totalidad de los documentos de empalme serán públicos para el equipo de transición del presidente electo y para toda la ciudadanía”.

Es importante que la transición vaya acompañada de mensajes que afiancen la relación armónica de las ramas del poder FACEBOOK

TWITTER

En este sentido, se ha contemplado, incluso, que la presentación de los informes que cada dependencia del Gobierno haga tenga lugar en eventos que sean transmitidos para que la opinión pueda tomar nota.

Falta ahora que los pasos que siguen y que tienen que ver con la conformación de equipos técnicos para cada uno de los temas del Gobierno se produzcan de manera oportuna con el fin de que el tiempo disponible se pueda aprovechar de la mejor forma. Se espera, así mismo, que este empalme sea uno más, como todos los anteriores, marcado por la disposición de lado y lado para que fluya sin contratiempos, en el entendido de que aquí ya no está en juego nada distinto al óptimo funcionamiento del Estado.



Se puede anotar que así como hay algunos frentes en los que no se esperan mayores titulares y lo que tenga lugar será más bien de trámite, hay otros más sensibles, como los económicos, que tienen más miradas encima y en los que el contexto y los antecedentes llevan a esperar a la mayor brevedad señales concretas. Por ejemplo, sería oportuno y tranquilizador para muchos sectores que pronto se conociera el nombre del entrante ministro de Hacienda. Y es que lo que pase o deje de pasar en estos frentes inevitablemente tendrá repercusiones, sobre todo en los mercados. Esto incluye la posibilidad de eventuales ajustes del presupuesto 2023 por el equipo del nuevo mandatario.



Es importante también que el cambio de gobierno no traiga consigo posturas contrarias a la necesaria relación armónica de las diferentes ramas del poder, que nace del respeto por su independencia. Vale mencionar aquí la petición del presidente electo a la Fiscalía para la liberación de jóvenes detenidos, la cual ha sido objeto de controversia. Quienes se alistan para tomar las riendas del país deben tener claro el marco en el que se produce el relevo, sin pretensiones que supongan salirse de él. Dicho marco está determinado, como su desempeño en el cuatrienio que se avecina, por la Constitución. Se trata de recorrer un camino ya trazado, y encontrar pronto un andar acompasado entre ambos equipos, objetivo para el que basta una disposición para avanzar con celeridad frente a desafíos que no dan espera.

EDITORIAL