Participación en política

La suspensión impuesta por la Procuraduría General contra los alcaldes de Ibagué, Andrés Hurtado, y Medellín, Daniel Quintero, pone los ojos del país sobre dos asuntos fundamentales: por un lado, las cada vez más numerosas denuncias por participación indebida de funcionarios públicos y, por el otro, las facultades del ente de control para investigar y sancionar disciplinariamente a los elegidos por voto popular.



Los dos son temas capitales. El veto de la intervención en política para todos los funcionarios del Estado y los miembros de la Fuerza Pública fue establecido en Colombia hace décadas y busca proteger el derecho al voto de las interferencias que puedan venir de quienes ostentan los cargos públicos y pretendan desviar los recursos de sus instituciones o ejercer indebidamente el poder del que están temporalmente investidos para favorecer o afectar una aspiración política.



Las que prohíben esas conductas son normas plenamente vigentes en Colombia –hay otras naciones, como Estados Unidos, donde se permite a los altos funcionarios incluso hacer campaña, pero siempre sin utilizar recursos oficiales– y por lo tanto deben ser plenamente acatadas por todos los que ocupan cargos públicos, desde el Presidente de la República hasta el último miembro de la Administración. En esto no puede haber tintas medias, y es fundamental para la democracia que el ejemplo empiece desde los más altos niveles de nuestro Estado.

Ahora bien: pretender, como lo han hecho el alcalde Quintero y su sector político, que la medida de suspensión es una suerte de ‘golpe de Estado’ porque, supuestamente, la Procuraduría no tiene competencias disciplinarias sobre los elegidos popularmente no se corresponde con la vigente realidad jurídica e institucional colombiana. Además, de imponerse esa tesis, golpearía fuertemente la capacidad de los organismos de control para combatir omisiones, ineficiencias e, incluso, graves casos de afectación del interés público que no necesariamente constituyen una conducta penal, pero que sí golpean la correcta y eficiente administración del Estado.



El Sistema Interamericano considera que las sanciones de destitución e inhabilidad solo pueden imponerse tras condena “por juez competente, en proceso penal”. Se trata de una posición controvertida jurídicamente porque desconoce los avances del derecho disciplinario de los últimos 50 años y porque además, dadas la congestión y paquidermia de nuestros sistemas penales, podría llevar a una situación de virtual impunidad para los elegidos popularmente.



Siendo esto así, Colombia tramitó y aprobó el año pasado una ley que modificó procedimientos en la Procuraduría –algunos de los cuales podían afectar el derecho al debido proceso– y homologó algunas de sus funciones a las jurisdiccionales, en todo caso –como ha sido siempre– bajo control final del Consejo de Estado. Esa reforma está para revisión de la Corte Constitucional, y sus disposiciones, en tanto no se produzca una decisión contraria de ese alto tribunal, obligan plenamente. Como en los casos de Quintero y Hurtado, es de esperar que la Procuraduría tome prontas decisiones ante otras graves denuncias de participación en política, lo cual contribuiría a desarmar la creciente polarización que está marcando la campaña.

