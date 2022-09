Parar las invasiones

El fenómeno de personas que irrumpen en predios para instalar en ellos cambuches y exigir que se les acredite su propiedad está creciendo en el país. El asunto es particularmente crítico –y viene de tiempo atrás– en el Cauca, pero también se han registrado casos en Cesar, Huila y Valle. En este último departamento, un grupo de personas intentó tomar posesión de un predio ubicado en el municipio de Dagua y bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Para nadie es un secreto, y así lo han confirmado quienes han protagonizado y liderado estas irrupciones en propiedades privadas, que anuncios hechos en la campaña electoral y durante el inicio del nuevo gobierno en el sentido de avanzar hacia una redistribución de la tierra han alimentado un clima de ansiedad y expectativa en el que abunda la desinformación y en el que no pocos inescrupulosos ven un río revuelto en el cual pescar.



Frente a esta compleja realidad, el Ejecutivo ha reaccionado con oportunos mensajes de rechazo a las invasiones. Diferentes funcionarios y funcionarias se han pronunciado, incluyendo a la vicepresidenta de la nación, Francia Márquez, y al ministro de Defensa, Iván Velásquez.

El debate de la reforma agraria debe ser en el marco institucional, con todos los sectores, y así lo entiende el Gobierno.

Este es, sin lugar a dudas, un paso necesario e importante que merece ser reconocido y respaldado, dado que reivindica el principio constitucional de la propiedad privada. En todo caso, la respuesta oficial no puede quedarse ahí. Urge ahora pasar a acciones concretas para evitar que dichas invasiones se sigan produciendo, lo cual incluye un mayor cuidado en los mensajes que se emiten.



En ese propósito es clave que el Gobierno dé instrucciones claras y directas a la Policía para que actúe de acuerdo con las funciones que le señala la ley. El ministro Velásquez ha dicho que se privilegiará el diálogo, pero eso no debe ser un impedimento para que la Fuerza Pública actúe de manera preventiva y en coordinación con los propietarios que hoy necesitan el amparo del Estado.



Hay que ser claros: el problema es grande porque si los grupos que están invadiendo no sienten que el Estado actúa pronto, sea vía diálogo para un desalojo urgente o vía la aplicación de la autoridad, estos hechos van a seguir creciendo, con graves consecuencias. El riesgo hoy es que los enfrentamientos entre comunidades afros e indígenas en el norte del Cauca y sur del Valle pasen del balance de lesionados al irreparable balance de muertos. En este caso puntual, preocupan los reportes que hablan de iniciativas de algunas comunidades afros de armarse, pues sienten que pierden su fuente de sustento económico ligado a la cañicultura. Igualmente es inquietante que en algunas zonas se hable de propietarios que empiezan a organizarse para evitar la ocupación ilegal de sus predios por la fuerza.



En suma, el debate de la reforma agraria, que responde al histórico desafío de resolver el asunto de las tierras en el país e impulsar su productividad, debe ser en el marco institucional, con todos los sectores. Esto último lo entiende el Gobierno, pero a estas alturas le ha hecho falta traducir ese respeto por el marco jurídico en acciones concretas en el terreno para frenar de inmediato a quienes están promoviendo unas invasiones que son, a las claras, un acto ilegal y de violencia.

