Para que no se repita

Acaba de conocerse la relatoría sobre los hechos ocurridos el 9 y el 10 de septiembre de 2020, cuando Bogotá vivió una de sus peores jornadas de violencia en la historia reciente. Una turba enfurecida por el asesinato del ciudadano Javier Humberto Ordóñez a manos de dos policías derivó en una serie de acciones violentas que dejaron como saldo 14 personas asesinadas, 75 heridos con armas de fuego, 43 con armas cortopunzantes, decenas de comandos de policía destruidos, daños a la ciudad y miedo generalizado.



En la historia reciente, la capital del país no había experimentado un acontecimiento similar y con tantas víctimas fatales. Dice la relatoría independiente –solicitada por la Administración Distrital y que contó con el apoyo técnico de Naciones Unidas– que lo que se vivió fue una verdadera masacre. Y señala directamente a la Policía como la responsable de al menos 11 de los asesinatos.



Este informe, en el que trabajaron varios expertos, realizó un trabajo pormenorizado que concluye que la institución policial actuó con evidente abuso de autoridad, por encima de las normas y con violencia desproporcionada. Por estos hechos, a 108 agentes se les abrieron 97 procesos disciplinarios, la mayoría de ellos por denuncias derivadas de la misma institución, que ya sancionó a 18 uniformados.



Se trata de un episodio que marcó para siempre a la ciudad y, si bien abrió las puertas a un debate más profundo sobre el accionar de los hombres que forman parte de un organismo llamado a velar por la vida de los ciudadanos, también cabe advertir que el informe da cuenta de 216 uniformados que resultaron heridos durante los sucesos y que varios estuvieron a punto de ser incinerados dentro de los propios CAI. Es decir, la constatación de que la violencia también llegó de la orilla de un sector de los manifestantes y que sus responsables aún siguen sin pagar castigos.

Este episodio, que hay que reprochar y condenar cuantas veces sea necesario, debe llevarnos a una reflexión más profunda.

Es importante anotar que la relatoría no es una instancia judicial. Sin embargo, se resalta el intento por esclarecer lo ocurrido el 9S y el 10S y extraer elementos que sirvan de lección a todos los involucrados. Porque si bien es cierto que hay un serio cuestionamiento del accionar de la Policía, también se presenta un llamado de atención a la Alcaldía por la poca diligencia demostrada en esos mismos sucesos.



Las muertes de esas 14 personas no deben quedar impunes, como tampoco se puede caer en la generalización en que ciertos funcionarios caen cuando, al querer señalar a responsables individuales, terminan estigmatizando a toda una institución que ha reconocido su error y ha pedido perdón. Amén de que faltan las investigaciones que adelantan otros organismos de seguridad. En todo caso, la justicia debe hacer esfuerzos por individualizar a los responsables.



Este triste episodio, que hay que condenar cuantas veces sea necesario, debe llevarnos a una reflexión más profunda, que en algunos casos ya se traduce en normas encaminadas a reformar los procesos de formación de los agentes y en otros llama a que Policía y Alcaldía unan esfuerzos para trabajar en contra de un enemigo común, la inseguridad y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, para que hechos tan dolorosos no se repitan.

