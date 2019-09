Pánico virtual

El paro convocado por un grupo de conductores de transporte intermunicipal es condenable desde todo punto de vista. No solo por su ilegalidad, sino por la manera como fue emplazado y las consecuencias que trajo. Las amenazas proferidas a través de redes generaron un estado de alarma tal que atemorizó a padres de familia y llevó a varios colegios a suspender clases; las empresas modificaron horarios. Además, otros conductores que querían prestar el servicio terminaron amedrentados.

El despliegue mediático multiplicó la angustia. Los vándalos se hicieron presentes y no solo amenazaron a conductores, sino que atacaron varios vehículos, bloquearon vías de acceso e impidieron la libre movilidad de miles de personas de municipios como Chía, Zipaquirá, Mosquera y Soacha que lo único que querían era llegar a sus lugares de trabajo o estudio.



Las autoridades están en mora de aplicar las acciones legales a que haya lugar contra quienes originaron semejante estado de cosas. Nadie puede arrogarse el derecho a protestar apoyado en vías de hecho y enviando mensajes amenazantes a la sociedad, sin que pase nada. Las frases altisonantes con que se llamó a este paro podrían tener connotaciones de violencia extrema y, por tanto, debe aplicarse la ley con rigor.

En una sociedad susceptible ante cualquier provocación como la

Lo paradójico del asunto es que las manifestaciones, que, insistimos, son válidas siempre y cuando se hagan a través de los cauces normales, tenían como fundamento el rechazo a sanciones impuestas a conductores reincidentes, entre ellas la de la suspensión de la licencia por dos faltas cometidas en seis meses. En el caso de Bogotá se han aplicado 30.000 acciones de este tipo. A algunos les parece una medida exagerada, otros alegan no haber sido notificados. En cualquier caso, bloquear vías o destruir bienes no es la salida a un reclamo que, por demás, parece un sofisma: pedir justicia cuando se es responsable de violar la ley.



Varias lecciones dejan estas jornadas. Por un lado, la imperiosa necesidad de ejercer un control más estricto de las empresas de transporte intermunicipal que prestan sus servicios a Bogotá. El cúmulo de sanciones hace notar que actúan sin supervisión alguna desde sus propias organizaciones. En segundo lugar, las autoridades deben estar más atentas a lo que sucede en las fronteras de la capital. No había una estrategia tendiente a que los ciudadanos encontraran medios alternativos para su desplazamiento.



Y la tercera lección tiene que ver con el uso de las redes: tan responsable de su mal manejo es quien envía mensajes desobligantes como la persona que los reproduce. Y eso nos incluye a quienes tenemos el deber de informar con veracidad, apelando a los hechos, consultando a sus protagonistas y velando en todo momento por que el ciudadano quede bien informado. En una sociedad susceptible ante cualquier provocación como la nuestra, textos incendiarios pueden desatar una tragedia.



En reciente fallo, la Corte Constitucional tomó partido a la hora de ponerles límites a las frases humillantes en redes, lo cual, en cierta medida, es una forma de restringir la libertad de expresión. Pero con los mensajes divulgados en el caso del paro, no faltará quien diga ahora que a la Corte no le faltó razón. Grave.



