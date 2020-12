Pandemia sin quemados

Los tres quemados que dejó la tristemente célebre alborada de Medellín y los casi 30 ya en los primeros días del mes obligan a renovar el mensaje de precaución y, en lo posible, de no tocar la pólvora en estas fiestas de fin de año.

El país celebra hoy la Noche de las Velitas, en la que es frecuente que el ritual de encender velas se acompañe de pólvora, en la víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Y no solo de pólvora. Desafortunadamente, sigue siendo un lugar común en algunos hogares combinar licores, viandas y voladores, muchas veces con consecuencias nefastas. Heridas cuya huella física y sicológica dura toda la vida. Y, con mucha frecuencia, son los niños y las niñas quienes padecen la irresponsabilidad de los adultos.



Por eso hay que reiterar la invitación anual a evitar la pólvora. A dejar su uso a los expertos debidamente capacitados y autorizados en los municipios donde están permitidos los espectáculos pirotécnicos. Valga recordar que este no es el caso de Bogotá por disposición de la Alcaldía Mayor conocida la semana pasada.



En el contexto actual es necesario extremar las precauciones, que eviten dolorosos dramas. Añadir un factor de riesgo al amplio repertorio existente, comenzando por los que trae consigo la pandemia de covid-19, es una verdadera insensatez. Suficiente tiene ya el sistema de salud con los desafíos que impone el coronavirus. Del lado de los pacientes está el evidente riesgo que supone ingresar a un centro hospitalario, lo cual se puede evitar si en estos días, por tradición, de recogimiento y ahora también por precaución y, sin embargo, celebración –con todas la medidas de bioseguridad– priman la responsabilidad y el sentido común, que a veces, y más en diciembre, deja de ser el más común de los sentidos. Que no sea este el caso y podamos en enero celebrar el fin de año con el registro más bajo quemados.



EDITORIAL

