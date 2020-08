“Vamos a entrar en una pandemia empresarial, en el sentido de que tendremos un gran número de compañías en situación de insolvencia”. Así calificó el superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, un potencial escenario en el futuro para el sector privado por el impacto de la crisis del coronavirus.

La contracción histórica de la economía ha desembocado en cientos de empresas colombianas sin capacidad para operar, muchas sin canales para vender sus productos y ofrecer sus servicios. Por el lado de la demanda, los consumidores están dejando de comprar por la pérdida de sus empleos, la reducción de sus ingresos o la incertidumbre frente a la situación de salud pública.



Estos fuertes choques han activado las peticiones de las compañías para acogerse a la ley de insolvencia. Mientras que en 2018 y 2019 la Supersociedades recibía, en promedio, unas 100 solicitudes mensuales, desde el inicio de la cuarentena el volumen ya alcanzó las 460.



En abril, 36 empresas acudieron a esta salida, pero en las primeras dos semanas de agosto este número había subido a 101. De hecho, un estudio de esta entidad estima que, de caer la economía nacional en un 7,7 por ciento este año, serían aproximadamente 5.600 compañías las que estarían en serias dificultades.

Este sombrío panorama debe disparar todas las alertas. El cierre de cientos de empresas no solo implica la pérdida financiera de sus propietarios, sino también la destrucción de decenas de miles de empleos y un impacto no menor en clientes, proveedores y cadenas de valor.



Con justa razón, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), Bruce Mac Master, habla de un “estado de emergencia empresarial”. En simultánea con la crisis de salud pública que significa la batalla global contra el coronavirus, empresas, empleos y actividad productiva están asimismo amenazados por la pandemia.



Ante la inminente situación de un número creciente de empresas en ruta hacia la insolvencia –y muchas más luchando por sobrevivir–, el Gobierno no se puede quedar de brazos cruzados. En especial cuando la recuperación económica del país está sostenida sobre los hombros de la iniciativa privada.



Más del 80 por ciento de la financiación del plan de reactivación de la Casa de Nariño proviene de inversiones privadas en áreas como la infraestructura, la energía y la construcción. Además, el éxito de la reactivación de otros sectores vitales para el empleo, como el comercio y otros servicios, también depende de la confianza y la apuesta de las empresas privadas.



El llamado al Gobierno Nacional es no solo para la aceleración de los planes de reactivación, sino también para el despliegue de medidas que apunten a ayudar a enfrentar la crisis de las empresas y proteger los puestos de trabajo que estas generan.



El lunes se inician, de manera virtual, la 76.ª Asamblea de la Andi y el 5.º Congreso Empresarial. Este es un escenario propicio para que el Ejecutivo comunique sus estrategias tanto en el corto plazo, para evitar al máximo la destrucción del tejido empresarial, como en el mediano plazo, para la recuperación.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com