Palpitaciones porcinas

Los cerdos llevan varias décadas salvando vidas humanas, desde que cirujanos franceses implantaron las primeras válvulas porcinas en un corazón de nuestra especie, a mediados de los 60. A partir de entonces se han realizado cientos de miles de implantes de válvulas de esta especie en humanos. Pero trasplantar un corazón completo de un cerdo a una persona era una idea que pertenecía a la ciencia ficción. Hasta la semana pasada.

David Bennet, un paciente de 57 años con una enfermedad cardíaca terminal, no era apto para un trasplante de corazón tradicional. Así que aceptó someterse a una cirugía experimental en el hospital de la Universidad de Maryland, en Baltimore. Su cuerpo recibiría el corazón de un cerdo genéticamente modificado para reducir la posibilidad de rechazo.



Fueron tantas las innovaciones involucradas en el procedimiento que es imposible predecir las posibilidades de supervivencia de Bennett, quien no habría sido escogido si su estado no fuera crítico. Con prudencia, el cirujano que realizó el trasplante ha llamado a moderar las expectativas. Pero, cualquiera que sea el resultado, se ha dado un paso histórico que podría alterar radicalmente la salud humana. Las estremecedoras listas de espera para acceder a un trasplante podrían ser cosa del pasado en unos años.



Como tantas otras revoluciones tecnológicas que arrojará este siglo, el trasplante de órganos de animales a personas no viene exento de espinosos dilemas. A las discusiones actuales sobre la cría de animales como alimento se le sumarán debates bioéticos sobre su cría como ‘fábricas de órganos’ al servicio de la humanidad. Surgirán seguramente objeciones de tipo religioso. La filosofía se preguntará hasta qué punto un cuerpo con partes de otra especie sigue siendo un cuerpo humano. Los poetas ponderarán si un corazón porcino sigue siendo el asiento del alma. Nosotros, por el momento, no podemos más que maravillarnos ante los esperanzadores milagros de la ciencia.



