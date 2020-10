Palo en la rueda

A diferencia de años anteriores, cuando el receso de los colegios en la primera semana de octubre marcaba una ruptura en la cotidianidad del país, esta vez las cosas no han sido iguales. Debido a que la gran mayoría de alumnos no asisten a las aulas desde marzo, para buena parte de los hogares la actual ha transcurrido como una semana más del calendario.

Cuando se decidió cerrar colegios en marzo hubo consenso respecto a lo lógico y necesario de esa medida. Ante un virus del que entonces poco se conocía, evitar que niños y niñas estuvieran en contacto permanente era una decisión comprensible a la luz de lo que se sabía de la transmisión de otras enfermedades respiratorias.



Siete meses han transcurrido, y hoy el panorama es diferente. Sobre todo en lo que concierne a la información disponible con respecto al covid-19 y cómo este afecta a los menores. Ya hay evidencia que demuestra que la incidencia de esta enfermedad en dicho grupo poblacional es menor que en el de adultos y que tanto la hospitalización como las muertes por esta causa son muy poco frecuentes. Es bajo también el riesgo de que lo transmitan.



Ante tal realidad, de un lado de la balanza está la efectividad de dicha medida, cada vez más cuestionada desde la ciencia, en la tarea necesaria de enfrentar la pandemia y del otro, las consecuencias gravísimas que trae para niños y niñas permanecer tanto tiempo lejos de los salones. No solo en términos de aprendizaje, sino en lo tocante a su nutrición, a su desarrollo psicomotor y afectivo y a cómo permanecer en casa obliga a que hagan lo propio sus cuidadores, lo cual cada vez en más hogares es un lujo que no se pueden dar, dadas las durísimas circunstancias actuales.

Hay que poner sobre la mesa todo lo anterior para cuestionar la intransigencia mostrada últimamente por Fecode. Con el argumento de que los recursos destinados por el Gobierno para adecuar los espacios escolares del país no son suficientes, se ha cerrado a la banda de una manera cuando menos reprochable. Es cierto que propender a que las escuelas y los colegios del país cuenten con todas las garantías en materia de bioseguridad es una causa loable en principio, pero tal mérito se va diluyendo conforme la realidad cambia y deja ver, al tenor de los hallazgos recientes, que otras pueden ser sus preocupaciones y, lo más grave, que tal obstinación termina relegando el bienestar de niños y niñas, que siempre ha de ser prioridad por mandato constitucional.



El llamado es a la concertación. A que se destraben y se pongan en marcha los diferentes planes piloto en distintas regiones para ir allanando el camino, según lo que señalen las realidades de cada territorio, de una necesaria reapertura sin asumir riesgos. Para ser claros: la disposición de recursos, conocimiento y, sobre todo, voluntades que se ha visto en otros sectores para llevar a cabo una reapertura segura tiene que verse ya en la educación, y para eso Fecode debe ser facilitador, no palo en la rueda. Sería imperdonable en un futuro cercano constatar la magnitud del daño, a sabiendas de que las arenas movedizas que impidieron avanzar no tenían relación con la pandemia.

