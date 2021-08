En un hecho con pocos antecedentes y en tiempo relativamente corto, Bogotá logró sentar las bases de lo que bien podría llamarse la ‘revolución de los pupitres’, una iniciativa que busca cambiar el paradigma de la educación de aquí al año 2038, cuando la ciudad estará celebrando sus 500 años. Y lo hizo a través del programa Misión de Educadores y Sabiduría Ciudadana, que reunió a voces del sector público y privado –maestros, docentes de prestigiosas universidades e investigadores– con el fin de analizar lo que casi un millón de personas propusieron acerca de cómo se imaginan la educación del futuro

Ese trabajo deliberativo, de discusiones profundas, de aportes venidos desde la entraña misma de los hogares, colegios y barrios de Bogotá, ha dado sus frutos. Casi que silenciosamente se ha construido una hoja de ruta que recoge las inquietudes y los aportes de quienes hoy más que nunca tienen claro que un mejor porvenir para sus familias y para la sociedad solo se labra a través de una educación de calidad.



No ha sido una tarea fácil, pues el engranaje de todo esto se ha dado en medio de la peor crisis sanitaria que recuerde la humanidad. Pese a ello, la labor de la Misión permitió desembocar en un gran Pacto por la Educación de Bogotá, y es ahora cuando empieza el verdadero desafío: sacar adelante un modelo de enseñanza que va desde la primera infancia hasta la educación superior.

Una educación hecha a la medida de los sueños y anhelos de niños, niñas y jóvenes solo puede generar esperanza en

el futuro. FACEBOOK

TWITTER

El empeño en esta causa no tiene más pretensiones que contribuir a cerrar las brechas que por centurias han separado el modelo público del privado, agravado por la no presencialidad en las aulas y la falta de recursos técnicos y tecnológicos en millones de hogares, lo que sin duda ha incidido en la baja calidad de los aprendizajes.



El nuevo derrotero, trazado a través de todo este proceso, busca una educación que no sea ‘más de lo mismo’, que los jóvenes tengan la posibilidad de un mejor destino a través de carreras técnicas y profesionales; la urgente necesidad de ampliar la conectividad como parte de las ayudas que debe ofrecer el Estado para una educación acorde con los nuevos tiempos; aprender recíprocamente de lo que ofrece tanto la educación pública como privada; se aboga por colegios con jornadas ampliadas, que puedan estar abiertos todo el día para los estudiantes; se recomienda que Bogotá sea parte de las discusiones que en materia de educación y calidad se dan en el ámbito nacional. Muy importante, además, es la sugerencia de un sistema de formación para maestros de primera infancia y volver política de Estado en la ciudad la educación inicial, así como el énfasis que se pone para incorporar los saberes de las comunidades rurales y su derecho a la educación.



Esto es apenas un esbozo del amplio compendio de sugerencias que traen este compromiso y este pacto que todos deberíamos firmar. Tanto en el ámbito nacional como local, es claro el esfuerzo que en materia presupuestal se ha venido haciendo. Lo que procede ahora es ampliar coberturas en todos los niveles y pensar con creatividad. Una educación hecha a la medida de las necesidades, los sueños y anhelos de niños, niñas y jóvenes no puede sino generar esperanza en el futuro, con ciudadanos más comprometidos y felices.

EDITORIAL EL TIEMPO

editorial@eltiempo.com