Paciencia y sensatez

Como baldado de agua fría cayó en muchos sectores el anuncio repentino de una nueva cuarentena estricta para siete localidades de Bogotá. Se creía que el confinamiento por sectores, decretado por la alcaldesa Claudia López el pasado 13 de julio, culminaría esta semana y que entraríamos en una nueva fase: la de los protocolos para la normalización de sectores como el aéreo, la educación o los restaurantes. E, incluso, la reactivación de otros. Tal percepción se vio reforzada con el aviso previo de una especie de ‘plan Marshall’ para la reactivación económica que todos vienen reclamando.

No obstante, a partir de este domingo y hasta el próximo 30 de agosto, los habitantes de Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Teusaquillo, Puente Aranda, Santa Fe y Antonio Nariño deberán entrar en confinamiento obligatorio. Un duro golpe para localidades que, particularmente las primeras, concentran buena parte de la actividad productiva de la ciudad, incluyendo colegios y universidades. Y las razones para esta decisión no son otras que las reveladas por las cifras del covid-19 para la capital: cerca de 150.000 contagiados (34,6 % del país) y 4.096 muertes hasta el viernes. Kennedy, Suba, Bosa, Engativá y Ciudad Bolívar encabezan la lista como las de mayores contagios, con el 53,7 % de los casos confirmados. Y si bien ha habido una recuperación del 54 % de los enfermos y las unidades de cuidados intensivos han respondido a la demanda, para la alcaldesa es necesario seguir haciendo esfuerzos.



La pregunta que ha surgido desde distintos lados es si ese sacrificio debe seguir siendo a punta de cuarentenas, si ellas han mostrado realmente su eficacia –con evidencia científica sólida– o si se trata de una medida extrema que pretende mantener a la gente aislada –incluyendo a los no contagiados– a costa de la supervivencia de distintos sectores y de otros tantos efectos colaterales cada vez más serios, comenzando por el de la salud mental de las personas.



De ahí que se plantee como alternativa entrar en la órbita del rastreo y los cercos epidemiológicos que faciliten la detección y el control del virus, aprovechar la vasta información que se tiene para puntualizar focos y posibles rebrotes. Esto es, tener claro que a estas alturas el encierro de extensas zonas de la ciudad no debería ser la única opción. Entre otras razones, porque las cuarentenas comienzan a generar fatiga e indisciplina entre la gente, desencanto entre quienes empezaban a sacar la cabeza en medio de la crisis e incertidumbre entre aquellos que veían que, aun a media marcha, era posible sobrevivir.



Desde el gobierno –lo advirtió la misma López en reciente rueda de prensa– se sostiene lo contrario con base en la información detallada que se lleva de la pandemia y de los análisis de reconocidos epidemiólogos. Esos estudios muestran que las mediciones por barrio, por UPZ y por localidades han dejado ver que la velocidad del contagio, que a finales de junio fue de 4,4 por ciento diario, hoy es de 2,6, mientras que los fallecidos pasaron de un promedio de 93 casos al día a 81 hoy, reducciones que se han conseguido gracias al confinamiento obligatorio, entre otras medidas.



La única certeza hasta el momento es que sin vacuna a la vista, la alternativa sigue siendo el autocuidado y el acatamiento de las disposiciones de la autoridad sanitaria. No se puede afirmar que la Administración no está empeñada en afrontar de la mejor manera la crisis sanitaria, con todo lo que ello implica para una ciudad con un desempleo del 23 % y niveles de pobreza del 8 %. Pero es necesario que afine mejor sus mensajes para no generar una confusión que mina su credibilidad en momentos en los que un liderazgo sólido es absolutamente vital.

Enfrentar la velocidad del contagio como se está haciendo lo que pareciera buscar es ganar tiempo de cara a lo que será la “nueva normalidad” durante el resto del año, término que tiene que ver no solo con medidas sanitarias, sino con un plan de choque para garantizar los recursos del Plan de Desarrollo, entre ellos el cupo de deuda que se pide por 11 billones de pesos. Y, por otro lado, está previsto el desafío mayor: el compromiso de todos los sectores de la sociedad para contribuir con lo que la mandataria llama el “cupo epidemiológico”: hasta dónde gremios, universidades, comercio, aerolíneas y demás están dispuestos a ceder parte de su actividad productiva a fin de que haya menos personas en la calle, menos contagios y un menor número de muertos.



Ese es el escenario que se avecina para Bogotá. Que va a requerir unos consensos básicos y alta filigrana para que no haya perdedores en el proceso. La ciudad está pagando un altísimo costo por la pandemia, y la figura de la cuarentena se agota; por tanto, no queda alternativa distinta que actuar con sensatez y con una alta dosis de paciencia.



EDITORIAL

