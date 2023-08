Otro triunfo meritorio

Hay hechos especiales y admirables que refuerzan la fe en el ser humano. Ya hemos destacado la histórica actuación de la Selección Colombia de Fútbol femenino en el Mundial de Australia y Nueva Zelenda. A propósito, ojalá sea plausible realidad una auténtica liga el año entrante con la asignación de 8.000 millones de pesos que anunció el presidente Petro.

Y hay otros, menos mediáticos pero igual de meritorios por el talento y el sacrificio que llevan detrás. Nos referimos al triunfo de los jóvenes chocoanos del grupo Team Robotics del Pacífico, al conquistar el campeonato mundial de robótica educativa en México, nada menos que derrotando en la final a la delegación china.

Hubo lágrimas, banderas en alto, hubo júbilo por la hazaña, pero también porque es más grande la gloria cuando se alcanza venciendo adversidades. Y ellos, los 30 muchachos del Team Robotics del Pacífico, encabezados por Kevin Elías Yurgaky Córdoba, un ingeniero de telecomunicaciones, tuvieron que vencer muchas. No pudieron viajar todos y los que lo hicieron, después de tocar puertas que no se abrieron, debieron apelar a lo que llamamos “ser recursivo”, que en plata blanca es coraje. Vendieron lechona, empanadas e hicieron rifas. Y sus familias, como se dice, “rompieron la alcancía”.

Superaron a 12 países y son campeones del mundo a la colombiana. Ganaron con un robot de madera chocoana impreso en 3D en varias secciones, que debía seguir una pista con obstáculos, desplazando pelotas de plástico.

No es un triunfo cualquiera, ni en una disciplina cualquiera. En este mundo de la tecnología, la robótica tiene que ver con el desarrollo de la vida humana, sea en la industria, en los videojuegos, en tecnologías aeroespaciales, etc. Pero la gran lección es, otra vez, que el Estado y la misma empresa privada tienen la misión de estimular los talentos. Que no sea tan duro el camino para representar al país y darle mejor nombre. Así progresamos y ganamos todos.

EDITORIAL