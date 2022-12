Otro intento por la 7.ª

En febrero está previsto que la administración de Bogotá adjudique la licitación para las obras del corredor verde de la carrera 7.ª, la vía más emblemática de la ciudad, que une al norte con el centro y que lleva un cuarto de siglo de intentos por mejorar su aspecto y modernizarla. Miles de millones de pesos se han invertido en estudios y diseños que han terminado en la basura. Desde metros y tranvías hasta transmilenios ligeros han ofertado gobiernos de turno. El último intento del exalcalde Peñalosa, una troncal con buses eléctricos, terminó derrumbado en los estrados judiciales y en medio del furor de la campaña electoral.

La actual mandataria, Claudia López, apuesta ahora por un corredor ambiental que ha calificado de emblemático y que contaría con más árboles, plazoletas, alamedas, bicicletas, espacio peatonal y buses eléctricos. Según ha explicado el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la obra se dividiría en tres tramos entre las calles 26 y 200. Tendría dos carriles para tráfico mixto y uno para buses en sentido sur-norte, mientras que en sentido norte-sur solo habría un carril para tráfico mixto y uno para transporte masivo.

Será el séptimo intento por hacer de la también llamada avenida Alberto Lleras algo mejor de lo que es hoy: una vía congestionada, con un carril para bicis impuesto a la brava, andenes poco funcionales, altamente contaminada, con un transporte público que se disputa el espacio con carros, camiones de carga, vehículos repartidores y decenas de cruces para satisfacer la alta demanda de habitantes que se ubican hacia el oriente y occidente de esta vía.

Como ha sucedido en anteriores ocasiones, el corredor verde no ha escapado a críticas. Hoy se lo señala por su trazado, por la eliminación de un carril para el tráfico mixto de norte a sur, lo que complicaría la vida a los residentes; por la falta de planeación a la hora de disponer de vías alternas como la Circunvalar o las carrera 11 o 13, por su costo, porque no se han hecho las suficientes consultas ciudadanas –lo que la Alcaldía desmiente– y porque al final se trataría de una troncal disfrazada.

Abordar el asunto no es sencillo. No se pueden menospreciar las alertas de los vecinos, que serían los más afectados con las obras, ni las razones técnicas de los expertos. Ambos temas solucionables si se miran con rigurosidad y empatía. Lo que no se puede permitir es que se digan imprecisiones, se falte a la verdad o se utilice el corredor verde como bandera política de unos cuantos. Pierde la ciudad.

No es posible que tras 25 años de intentos nada se pueda hacer en la 7.ª, mientras la ciudad sigue botando dinero en estudios, diseños y nóminas, como si los recursos sobraran. El corredor verde es una apuesta sensata. Una más. Que intenta reunir distintas visiones dándole prioridad a un espacio en el que el énfasis está en lo ambiental, como ocurre en otras ciudades del mundo. Seguramente hacen falta explicaciones y corregir aspectos críticos, como el acceso de los vecinos a sus barrios, pero el sino trágico de esta vía no debe seguir siendo que los intereses particulares y electorales primen sobre el bien común. Otro intento fallido en la 7.ª será no solo una frustración más sino una muestra de por qué Bogotá sigue condenada a ser construida a retazos.

EDITORIAL